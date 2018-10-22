抓對時間買美元 利匯率兩頭賺

2018年10月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美元走強吸引資金回籠，外銀間的搶錢大賽也愈來愈火熱，繼匯豐銀行衝上「天花板」，把美元定存利率一鼓作氣拱上4％後，3字頭的利率水準已經不夠看，10月花旗銀行接棒，同樣打出4％吸金，延續這波熱潮。

美元炙手可熱，銀行積極加碼搶美元，其中又以擁有龐大資產的財管客戶動作最快。據外銀內部統計，自聯準會2015年12月啟動升息循環至今，外銀在台客戶的美元存款占整體存款比例已上升13個百分點，相當顯著。

坊間美元定存年息多在3％以上，不過隨著美元後勢看漲，加碼聲此起彼落。花旗本月再度推出新版外幣定存方案，聚焦美元，只要透過網銀或行動生活家頁面轉換並辦理單周定存，起存15,000美元以上，就享4％高利。

如果不想只做單周，星展、渣打及匯豐銀行都有加碼方案。星展將存款期拉長到3個月或1年，如果承做2萬美元以上、50萬美元以下，即享1年期3.35％的高利，對有資金長期規畫、或是資金部位較大者，都很適合。

渣打針對私銀客戶提供12個月期3.25％的優利方案，不過起存額至少6萬美元，門檻不低。至於前波打破市場潛規則、一口氣喊上4％的匯豐銀行，本月較為收斂，僅提供2個月、6個月期年息3.3％，僅限財富管理客戶承做。

銀行業者指出，雖然4％天花板被頂破，但銀行考量付息成本，要給到4％得碰運氣，不然就是條件稍差，如承做期數比較短，就是吸引客戶入門的限量方案，但如果抓緊時機，在美元強勢格局未破壞前，仍屬安全投資。

至於何時進場為佳？匯銀主管一致認為「月底是最好時間」，因為月底有出口商拋匯，新台幣升值機率大，如果能抓在30.5元內，都算相對漂亮的價位，如果要等30元，短期間除非全球經濟局勢有變，否則不易。

(中國時報)