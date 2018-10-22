不只是代步 汽車新物種來了

2018年10月22日 04:10 中國時報 筆者為華創車電總經理李俊忠

「移動」是交通載具的真實價值，隨著科技創新技術、消費者行為改變，可想見，未來汽車透過車聯網，將從車與車之間的溝通，進入生活層面，汽車也參與了社會化，人類移動需求透過人工智慧、機器學習等科技應用，成為汽車產業追求創新技術突破的解方。

如果從創新角度出發，就不再止於強調汽車功能，汽車從單純的代步工具進入生活後，我們開始得思考，如何透過洞察消費模式與需求，從未來社會型態、新互聯思維、新場景體驗中找到未來「汽車新物種」，這也是回應未來社會生活對移動的需求與想像。

觀察到全球人口面臨高齡化趨勢，面對高齡化社會來臨，打造無齡社會與通用設計思考成為大環境對策，而家庭因應生活需要，對車輛移動各種需求，打破傳統以房車、休旅車的級距組合，更多可能是要能滿足家庭中每個成員的用車體驗，多人乘坐、多元乘載。

未來汽車將不再只是代步工具，更多可能是透過車聯網與人工智慧放入汽車科技裡創造的新移動價值，以「人」為核心，為駕駛人與乘坐者創造更多的自由時間及空間。

我們想像，未來可以透過手機人工智慧與資通訊科技，與車輛連結車上功能，提供用車出行前貼心AI服務，包含身份辨識開解鎖、遙控車上功能等。

此外，照顧家庭中0-99歲不同年齡層的乘坐需求，提供可配置旋轉便利進出功能的轉向座椅設計，或是，考量銀髮長輩退化配置輪椅福祉設計，如多功能斜坡板、提供兼顧安全、迅速與便利性的輪椅安全固定裝置，使家庭照顧者與被照顧者在移動過程中創造好感體驗，提供家庭未來出行的全方位移動交通解方。

全球車輛產業迎向自動駕駛、電動車、車聯網的智慧移動發展，台灣已有華創車電與宏碁公司聯手打造國人第一台自主智駕電動概念車，未來希望媒合更多台灣優秀的新創團隊合作，一起打造台灣智慧移動生態圈，讓台灣車輛技術發展能量與國際並駕齊驅。

(中國時報)