出國血拼卡贏 扣手續費還倒賺

2018年10月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

出國旅遊免不了花錢，有人會比較各家銀行匯率，找便宜的換，但其實刷卡省更多。尤其正值年底旅遊旺季，許多銀行一出手，就給出海外消費回饋2.5％的大紅包，扣掉結匯手續費還倒賺，也省去攜帶大筆現金的麻煩。

點燃這波海外消費加碼戰的台新銀行，自即日起到年底，只要當月外幣消費（含國外商店及國外網站）刷滿新台幣2萬元，不用登錄、不限卡別，就直接給到2.5％回饋，且無上限，整體而言這次的促銷相當慷慨。

無獨有偶，玉山銀行喊出「最高2.5％」，以國外實體商店為例，累積消費滿3萬元就加碼1％、累積消費滿6萬元就加碼1.5％，回饋上限1,000元，但必須要上網登錄。國外網站消費，累積消費滿1萬元再給300元。

永豐銀行在本月加入戰局，端出階梯式回饋方案，年底前累積消費滿2萬元就回饋2％，超過8萬元的部分加碼到2.5％，超過15萬元部分加碼到3％，另外針對萬事達卡的韓元、日圓消費，又加碼1％，每戶上限6,000元。

如果沒有上述信用卡，有些現金回饋信用卡其實就很好用。如最近討論度最高的星展銀行炫晶卡，國外消費2.5％是業界之冠，緊跟在後的匯豐銀行現金回饋卡為2.22％，對於不想要記太多規則的持卡人，相對簡單。

談到海外消費，就不得不提這幾年異軍突起的元大銀行，旗下鑽金卡除表定提供2.2％回饋，每季還會針對熱門旅遊國加碼，像本季針對丹麥、芬蘭、挪威三國，只要在當地消費金額累積2萬台幣，就回饋3％。

銀行主管表示，過去多數人有海外刷卡要收手續費的刻板印象，但若銀行提供的回饋率，可打平海外刷卡手續費約1.5％支出，刷卡絕對比用現金來得划算。

(中國時報)