向央行學理財 美元存好存滿

2018年10月22日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

匯率戰打得昏天暗地，外幣資產如何配置可是門大學問，與其聽理專講得口沫橫飛，不如看看掌管外匯存底的中央銀行怎麼「配」，尤其央行掌握超過4600億美元鉅資，跟著國家級操盤手學理財，穩健獲利。

外匯存底堪稱國家財富，如何妥善運用關乎全民荷包。過去一段時間，外匯存底蒙上神祕面紗，只知道這筆錢相當可觀，但對於央行怎麼理財、哪種外幣放最多、哪種減持，卻是摸不著頭緒，只能霧裡看花。

不過在上月的立院財委會，央行總裁楊金龍罕見鬆口，首度透露歐元與人民幣的持有比重後，讓人得以推敲出外匯存底配置的面貌，間接證實美元比重高達8成，這在央行過往的外匯存底操作史上堪稱空前。

過去一段時間，央行多半維持美元過半的資產配置，歐元3成、日圓1成及其他雜幣1成。前央行總裁彭淮南則是在2013年時首度證實，已經將人民幣納入我國外匯存底中，但自始至終不方便透露人民幣資產占比為何。

銀行理專表示，如果央行把美元部位放大到8成，這不只是重押，已經到狂押了，除展現央行對於強勢美元看法外，也可推敲央行認為強勢美元還會維持一段期間，藉此避免非美貨幣不為過大產生龐大匯損。

值得一提的是人民幣，雖還不到5％，但相當接近目前居次的歐元，極有潛力成為我外匯存底中的第二大貨幣，代表人民幣已成為外匯存底中的必要配備，民眾若要做外匯資產配置，當然不能忘了存人民幣。

銀行主管直言，央行加碼美元除了有強勢美元因素，也是因為「其他貨幣都太弱了」，除了對歐洲升息不樂觀，英國脫歐對英鎊也有富影響，就更不用提零利率的日圓，美元愈買愈多也是亂世下的不得不然。

(中國時報)