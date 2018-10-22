向央行學理財 美元存好存滿

友善列印
中國時報
／台北報導

匯率戰打得昏天暗地，外幣資產如何配置可是門大學問，與其聽理專講得口沫橫飛，不如看看掌管外匯存底的中央銀行怎麼「配」，尤其央行掌握超過4600億美元鉅資，跟著國家級操盤手學理財，穩健獲利。

外匯存底堪稱國家財富，如何妥善運用關乎全民荷包。過去一段時間，外匯存底蒙上神祕面紗，只知道這筆錢相當可觀，但對於央行怎麼理財、哪種外幣放最多、哪種減持，卻是摸不著頭緒，只能霧裡看花。

不過在上月的立院財委會，央行總裁楊金龍罕見鬆口，首度透露歐元與人民幣的持有比重後，讓人得以推敲出外匯存底配置的面貌，間接證實美元比重高達8成，這在央行過往的外匯存底操作史上堪稱空前。

過去一段時間，央行多半維持美元過半的資產配置，歐元3成、日圓1成及其他雜幣1成。前央行總裁彭淮南則是在2013年時首度證實，已經將人民幣納入我國外匯存底中，但自始至終不方便透露人民幣資產占比為何。

銀行理專表示，如果央行把美元部位放大到8成，這不只是重押，已經到狂押了，除展現央行對於強勢美元看法外，也可推敲央行認為強勢美元還會維持一段期間，藉此避免非美貨幣不為過大產生龐大匯損。

值得一提的是人民幣，雖還不到5％，但相當接近目前居次的歐元，極有潛力成為我外匯存底中的第二大貨幣，代表人民幣已成為外匯存底中的必要配備，民眾若要做外匯資產配置，當然不能忘了存人民幣。

銀行主管直言，央行加碼美元除了有強勢美元因素，也是因為「其他貨幣都太弱了」，除了對歐洲升息不樂觀，英國脫歐對英鎊也有富影響，就更不用提零利率的日圓，美元愈買愈多也是亂世下的不得不然。

(中國時報)

出國血拼卡贏 扣手續費還倒賺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。