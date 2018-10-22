莫文蔚視訊煲愛 忙巡演犧牲團圓

2018年10月22日 04:10 中國時報 蕭雅玲 專訪

莫文蔚12月將站上台北小巨蛋舉行「絕色莫文蔚25周年世界巡迴演唱會」，她日前上中天《17金麥克》時表示，為了全心投入演唱會，這段期間除了少接工作，也盡量不跟朋友聚會，「因為聚會地方很吵，大家講話又很大聲又High，擔心自己很難投入，後來乾脆不去。」連與老公Johannes也聚少離多，對此她說：「犧牲真的滿多！」夫妻倆每天靠視訊「見面」，老公想她時也會當空中飛人，從英國飛到各地看她。

莫文蔚和Johannes結婚後經常相隔兩地，兩人10月邁入結婚第7年，回憶剛結婚時，老公還完全不會說中文，但這幾年竟也學起中文，之前莫文蔚帶他去KTV唱歌，老公還現場點唱〈他不愛我〉，讓她覺得很開心。

而莫文蔚為了與老公一起度過結婚7周年紀念日，趁演唱會空檔飛回英國家中，沒想到在結婚紀念日當天，因身體不舒服沒胃口吃東西，一整天都在家中休息，老公晚上下班回到家，知道她完全沒吃東西，感到很心疼，便親自下廚煮了一碗白粥給她喝，讓她很感動，她說：「老公不愛喝粥，也不會煮粥，為了煮粥給我喝，還特別上網找影片，看白粥怎麼煮，喝下去第一口就覺得特別好喝。」

2歲即想當藝人

出道至今邁入25年，莫文蔚表示，從2歲5個月開始就想當藝人，小時候看到演員在電視機裡唱歌跳舞的畫面，讓她下定決心長大後要像她們一樣當個出色的藝人，當時媽媽在電視台任高層，「偶爾我都會跟哥哥去電視台上綜藝節目，但6歲那年，媽媽為了我們的課就沒再讓我們去。」一直到大學時莫文蔚告訴媽媽說自己想當藝人的心願，媽媽聽到時還有點嚇到說：「不會吧！」

(中國時報)