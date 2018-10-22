白家綺帶球嫁吳東諺

白家綺（右）、吳東諺姊弟戀修成正果，21日完成結婚登記。

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中國時報
報導
吳東諺（右）與白家綺的兩個女兒相處融洽，假日經常一起出遊。
吳東諺（後排右三）日前在眾多演藝圈好友見證下向白家綺求婚成功。
白家綺（左）送給吳東諺的生日驚喜是「你要當爸爸了」的驗孕棒。

「本土劇女神」白家綺閃嫁小5歲的戲劇新秀吳東諺！她21日宣布和吳東諺穩定交往兩年多，且已懷孕將滿3個月，21日在松山戶政事務所登記結婚，兩個女兒也都對媽媽與「東東叔叔」充滿祝福。簽名蓋印的那一刻，她一度感動哽咽：「謝謝東諺，我圓滿了夢想清單。」

兩人2年前因合作民視《我的老師叫小賀》擦出火花，歷經許多現實考驗決心牽手一生。吳東諺20日晚上偷偷邀請60位兩人的至親及演藝圈好友見證，在他們第1次約會的桃園某庭園餐廳，拿出鑽戒求婚，兩人相視同時說出「我願意」時都流下感動淚水。

體貼真心打動女神

白家綺離婚後單身多年，身邊不乏追求者，但她總感覺自己有兩個女兒，仍有很大的家庭責任，她坦言，吳東諺苦苦追求半年，她一開始心想他年紀這麼小，真是不知天高地厚，因此一直拒絕他，讓他知道自己很忙、必須陪女兒、處理家裡的事，希望他知難而退。沒想到他個性體貼，種種成熟表現，讓她逐漸覺得他是一個真心的人。

「尤其東諺讓我很感動的是，他還沒追到我時，就在手腕上刺青刺了我的名字縮寫『SP Life』表達他希望跟我生活在一起。看到時覺得他很瘋狂，但心裡也很感動，知道他很有決心，是來真的。」此外，他跟她的兩個女兒也相處很好，「他一定要先過女兒這關才會過我這關！」

能娶到女神，吳東諺笑說：「連我媽媽都不敢相信她會願意嫁給我！」他知道她背許多家庭、經濟壓力，「我希望未來可以幫她分擔承受這些」，白家綺也甜蜜地說：「我是嫁給我的男神！」

(中國時報)

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