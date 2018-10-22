詹雅雯報恩醫生「拉我一把」

詹雅雯（左）昨在台中開唱，特地獻花給昔日恩人陳敏智醫生。

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中國時報
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詹雅雯2018台中限定「一見中情」演唱會20、21日一連兩天在台中中興大學惠蓀堂開唱，主辦單位台中廣播電台在第2場邀來詹雅雯的恩人陳敏智醫生，她特別獻唱〈一個人的心事〉給陳敏智，情緒十分激動，並邀請他上台，她也獻花表達感謝，哽咽說：「感謝他在自己最落魄的時候，拉我一把。」

詹雅雯憶起高中時，家裡環境不好，想打工賺錢補貼家用，聽到陳敏智的診所要徵人，一路騎車前往應徵，沒想到陳敏智當下很爽快直接錄取她，「陳醫生外表很嚴肅，但對病患很客氣，對員工也很關心。」

找陳醫生看病

她當時因為上課、工作兩邊奔波，下課後趕時間騎車到診所去上班，沒時間吃東西，有時餓得受不了，就偷偷買陽春麵到診所吃，陳敏智進診所聞到味道，也很體貼的裝作不知情，她說：「陳醫生看我的車上掛著平安符，知道我常騎快車，還警告我如果騎車搶快不小心，掛平安符也沒用。」讓她更注意交通安全。

詹雅雯出道後，唱紅〈想厝的人〉、〈人生公路〉等代表作，但近年身體頻出狀況，去看醫生時難免會有點困擾，因此有時會特地回去找陳敏智看診，她表示：「陳醫生很貼心，為了避免我尷尬，都把我當一般患者對待，我也相信他絕對不會透露病患隱私及病情。」是她最信任的醫生。

(中國時報)

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