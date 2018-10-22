李千娜怨吳慷仁吻完就忘

2018年10月22日 04:10 中國時報 李承陽 專訪

由新銳導演洪子烜執導，吳慷仁、林哲熹、李千娜等人主演的電影《狂徒》，在高雄電影節舉行台灣首映，當中洪子烜是高雄人，覺得能把作品帶回家鄉首映很光榮，同樣是高雄老鄉的吳慷仁，則是三過家門不入，已經8、9個月沒回楠梓老家，成為姪女、晚輩們口中的神祕Uncle。

吳慷仁雄影行程是當天來回，沒空回家探望媽媽和哥哥，他補充：「有一天早上，我漏接我哥的電話，隔天回訊他說是姪女按的，說她想要跟我講電話。」略為愧疚地表示自己其實忘記姪女到底多大了，喜歡什麼禮物也不清楚。

合作頑童MJ116

吳慷仁似乎還有記憶衰退的現象，同片演員李千娜問他記不記得兩人2年多前曾一起拍偶像劇《迷徒Chloe》，當時還有激情吻戲，但他腦筋卻一片空白，不停問說：「有嗎？」讓女方忍不住抱怨：「那齣我跟劉以豪沒有吻戲只有跟你而已！怎麼親一親就忘了。」

電影日前公布主題曲MV，與饒舌團體頑童MJ116合作〈幹大事BIG THING〉，歌中一句台詞「我在幹大事我幹大的」跟電影本身超對味，林哲熹就用片中角色地獄倒楣鬼廖文睿的身分套詞唱：「我在倒大楣我倒大的。」吳慷仁飾演雨衣大盜，他則唱：「我在搶銀行我搶大的。」李千娜也說一直想跟頑童合作唱片，沒想到電影先碰上。《狂徒》26日在台上映。

(中國時報)