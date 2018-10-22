李千娜怨吳慷仁吻完就忘

林哲熹（左起）、李千娜、洪子烜、吳慷仁昨在高雄參加《狂徒》首映。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪

由新銳導演洪子烜執導，吳慷仁、林哲熹、李千娜等人主演的電影《狂徒》，在高雄電影節舉行台灣首映，當中洪子烜是高雄人，覺得能把作品帶回家鄉首映很光榮，同樣是高雄老鄉的吳慷仁，則是三過家門不入，已經8、9個月沒回楠梓老家，成為姪女、晚輩們口中的神祕Uncle。

吳慷仁雄影行程是當天來回，沒空回家探望媽媽和哥哥，他補充：「有一天早上，我漏接我哥的電話，隔天回訊他說是姪女按的，說她想要跟我講電話。」略為愧疚地表示自己其實忘記姪女到底多大了，喜歡什麼禮物也不清楚。

合作頑童MJ116

吳慷仁似乎還有記憶衰退的現象，同片演員李千娜問他記不記得兩人2年多前曾一起拍偶像劇《迷徒Chloe》，當時還有激情吻戲，但他腦筋卻一片空白，不停問說：「有嗎？」讓女方忍不住抱怨：「那齣我跟劉以豪沒有吻戲只有跟你而已！怎麼親一親就忘了。」

電影日前公布主題曲MV，與饒舌團體頑童MJ116合作〈幹大事BIG THING〉，歌中一句台詞「我在幹大事我幹大的」跟電影本身超對味，林哲熹就用片中角色地獄倒楣鬼廖文睿的身分套詞唱：「我在倒大楣我倒大的。」吳慷仁飾演雨衣大盜，他則唱：「我在搶銀行我搶大的。」李千娜也說一直想跟頑童合作唱片，沒想到電影先碰上。《狂徒》26日在台上映。

(中國時報)

黃少谷網交圖文不符Out 石頭床戲「歡愉不淫蕩」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。