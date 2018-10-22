南太鉉開唱 拱口譯跟著和

2018年10月22日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

24歲的「WINNER」前成員南太鉉歷經身心狀況不佳暫停演藝活動、退出組合並解約，去年3月自組樂團「South Club」復出。該團2度訪台，昨在西門町開唱。演出前與媒體見面，一開頭就嚷著「愛上麻辣火鍋」。

媒體問之前上網路節目《YG戰略資料室》時被介紹成「iKON前成員」並比中指的事，南太鉉僅表示：「是公司叫我們去的。」又問是否知道緋聞女友鄭麗媛來台灣工作，他僅反問：「為什麼她會來？」林宥嘉贈花籃和蛋糕祝賀，南太鉉表示是因林宥嘉有意願與他合作，而他未來可能在台灣活動，但強調「只是有可能」。

愛上麻辣火鍋

演出開始他用中文說：「你好，好久不見。」並向歌迷問候：「一年多不見，很想念大家。我們的新專輯已推出，希望大家支持。一起享受今天的演唱會吧！」南太鉉對於燈光呈現頗為在意，數度在曲間要求現場燈光顏色和亮度，以配合歌曲意境，甚至希望「把全部燈光打上紅燈，其他顏色燈都關了，好嗎？」細膩用心，他也頗滿意自己的安排。

他還秀了幾句學到的中文：你是什麼星座、我是你的理想型，又提到：「昨天愛上了麻辣火鍋，台灣的食物什麼都很好吃。等一下我們結束後要去夜市！」更俏皮地逼求口譯人員隨他唱歌，口譯人員雖苦苦哀求不要，但還是唱了半句，全場爆笑。

(中國時報)