時尚玩動漫 精品接地氣

梵克雅寶贊助動畫《Dilili in Paris》，女主角佩戴品牌的經典祖母綠項鍊，原為埃及公主Faiza所有。（Van Cleef & Arpels 提供）

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中國時報
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梵克雅寶贊助動畫《Dilili in Paris》，一只鑽石胸針作品裝飾在女主角的帽緣。（Van Cleef & Arpels提供）
G-SHOCK則與動漫《街頭霸王GORILLAZ》跨界合作，樂團成員皆佩戴G-SHOCK腕表。（CASIO提供）

向來不登大雅之堂的漫畫，隨著漫威躍上大銀幕、動漫風靡全球，成為時尚精品與千禧世代溝通的最佳語彙。梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最近贊助導演Michel Ocelot執導的全新動畫《Dilili in Paris》（迪莉莉的巴黎奇幻搜查），G-SHOCK則與動漫《a街頭霸王GORILLAZ》合作聯名動漫影片，饒富趣味。

梵克雅寶與Michel Ocelot合作的動畫《Dilili in Paris》，是以美好年代的巴黎作為故事背景，劇中的女主角佩戴兩款梵克雅寶的經典珠寶作品，一是Collaret項鍊，鑲嵌鑽石和10顆祖母綠墜飾，原屬埃及公主Faiza所有；一是Flots de Rubans胸針，以鑽石打造線條優美的蝴蝶結，裝飾在女主角的帽緣。

卡西歐為慶祝G-SHOCK品牌創立35周年，則與世界上最成功的虛擬樂團「街頭霸王GORILLAZ」展開合作推出一系列聯名影片，樂團四位成員阿D、小麵、洛胖和魔頭，在影片中皆佩戴G-SHOCK之父伊部菊雄為他們設計的腕表，一圓伊部菊雄的夢想。

(中國時報)

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