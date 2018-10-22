周慶攬客 萌偶助陣玩快閃

2018年10月22日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

廣三SOGO周年慶，Fuji按摩椅愛沙發FG-909，原價4萬5800元，特價3萬4800元。（廣三SOGO提供）

高雄漢神巨蛋周年慶，全台獨家限量30組的BIOTHERM組合，奇蹟活源晶透露125ml、20ml活泉潔顏膠2瓶、30ml活泉機能水2瓶、14ml奇蹟活源精露2瓶、5ml乖乖乳2瓶、5ml水光草凝凍2瓶，價值3618元，特價1890元。（漢神巨蛋提供）

Global Mall周年慶，PHILIPS雙重脈衝智慧萬用鍋，原價2夢1900元，59折特價1萬2900元。（Global Mall提供）

Global Mall周年慶，Chicco Viaro運動三輪推車、ELETTA全歲段安全汽座，原價2萬4400元，57折特價1萬3990元。（Global Mall提供）

廣三SOGO的嚕嚕米商品嘉年華快閃店，嚕嚕米時尚造型迷你保溫壺，500元起。（廣三SOGO提供）

高雄漢神巨蛋周年慶，全台獨家限量30組的雪花秀組合，120ml潤燥精華EX桃源仙境限定版、15ml滋陰水EX2瓶、15ml滋陰乳EX2瓶、滋陰乳EX 5ml、25ml淨透保濕潔膚水2瓶、滋陰生人蔘修護霜（滋潤型）5ml、4ml潤燥精華EX、5ml彈力緊顏霜EX，價值6363元，特價4580元。（漢神巨蛋提供）

百貨周年慶不僅有優惠，還推出噱頭搶客；台中廣三SOGO周慶進入尾聲，今年特別攜手嚕嚕米打造限定快閃店；Global Mall周年慶帶來日本人氣公仔「戽斗星球」，現進入第二波再祭全新APP優惠；高雄漢神巨蛋周年慶上周開跑，今年特別與Hello Kitty聯名合作以外，更推出拍照打卡裝置及一系列限定卡友禮吸客。

廣三SOGO搗蛋鬼28日遊行

台中廣三SOGO周年慶除了有最後3天的滿千送百優惠以外，今年特別與芬蘭國民精靈嚕嚕咪攜手，打造「嚕嚕米商品嘉年華」，31日前除了有裝置供拍照打卡，還有周邊商品快閃店，才舉行13天就直逼百萬元業績，相信會再吸引更多粉絲到場朝聖，另外28日晚上還有「搗蛋鬼遊行」的萬聖節活動，為10月結束的周年慶畫上圓滿句點。

Global Mall點數換禮券

Global Mall今年特別與日本「戽斗星球」合作，在全台7店設置可愛的大型公仔供消費者拍照，成功讓周年慶開打初期大開紅盤，像新北中和店在首4日創下近2位數成長，現踏入第二波優惠，祭出史上首次APP會員點數扣50點，即可兌換百元商品禮券，點數折抵回饋率由0.3％爆增至2％，折抵率翻漲高達6倍，24日前各店滿千送百優惠同步持續。

高雄漢神巨蛋銅板加價購

高雄漢神巨蛋周年慶與肖像界傳說合作打造「Hello Kitty幸福夢想嘉年華」，戶外廣場設置多個Hello Kitty裝置供拍照打卡以外，更推全台獨家的銅板加價購周邊商品活動；周年慶即日起至11月13日開跑，全檔化妝品滿3000送300，還有全台獨家正貨買一送一優惠，預計本檔能達22.3億元、成長3％目標，挑戰全年132億元的業績，可望穩坐南霸天寶座。

(中國時報)