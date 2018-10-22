2018年10月22日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

徠卡全新黑色款SOFORT一次成像相機，價格店洽。（徠卡提供）

徠卡首台的拍立得相機「SOFORT」，除了原有的白色、薄荷綠、橘色配色以外，再推出全新的霧面黑色，機身側面有「SOFORT」的白字。（徠卡提供）

又到適合郊遊的初秋，攝影愛好者出門怎少得了一台記錄當下的相機；Canon全新推出的「PowerShot SX740 HS」，訴求機身加上電池就只有299g，配有高倍光學變焦及4K錄影功能，出遊一機輕鬆搞定；而喜歡底片相機感覺的，怎麼能少了徠卡相機，「SOFORT」具備一次成像的攝影功能，本月推出黑色新款，吸引喜歡帥氣款式的膠捲愛好者下手。

Canon的「PowerShot SX740 HS」非常輕巧，配備超高40倍光學變焦鏡頭，從24mm的廣角焦距，可拍出廣角的風景或團體照，到960mm的超望遠鏡，還能在遠距離捕捉到細緻景物，加上1cm的微距拍攝大特寫，而且更是首台PowerShot系列加入4K超高畫質錄影功能，一次滿足輕鬆拍照及拍影片的需求。

而徠卡首台的一次成像相機「SOFORT」，簡單來說就是拍立得相機，其內建了各種功能模式，包括自動、派對、人像、動態、微距、多重曝光與定時曝光模式，一次成像攝影的功能，就是為了讓使用者能快速捕捉畫面，而且還提供2種定時自拍程式，配備的閃光燈也能自選為手動或自動，此次特推帥氣的霧面黑色，機身側面有「SOFORT」的白字點綴，更顯質感。

(中國時報)