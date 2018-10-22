SUZUKI GO UNIQUE 體驗獨特駕駛樂趣

2018年10月22日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TAIWAN SUZUKI董事長兼總經理鈴木忠臣（右）與副總經理高橋淳歡迎民眾一同參與「SUZUKI GO UNIQUE FUN DRIVING全國巡迴戶外展演活動」。（盧禕祺攝）

TAIWAN SUZUKI精心設計打造的特色快閃貨櫃屋，是最佳拍照打卡景點。（盧禕祺攝）

甩尾搖控車表演相當吸睛，民眾也可現場體驗。（盧禕祺攝）

快閃活動現場有許多互動遊戲，參與者皆有機會獲得精美小禮物。（盧禕祺攝）

SUZUKI GO UNIQUE FUN DRIVING全國巡迴戶外展演活動場次

TAIWAN SUZUKI以「GO UNIQUE」全新品牌形象與全新產品陣容，在近2年展現出前所未有的全新氣象與銷售佳績，今年4月公布的第13屆「2018車訊風雲獎」中，旗下人氣車款IGINIS和SWIFT分別獲得「最佳進口都會車」與「最佳進口小型車」殊榮，讓SUZUKI稱霸進口小型車領域。

人氣車款 榮獲2大獎

TAIWAN SUZUKI表示，新世代產品陣線皆能充分展現「GO UNIQUE」品牌精神，以帶給每一個消費者，能激發生活想像、充滿個性魅力的駕馭生活。2項大獎即證明SUZUKI長久以來期許自己能為每個世代、每個族群的駕駛人發聲，並呈現最符合消費者需求的優質車款。

為了讓更多消費者感受「GO UNIQUE」的精神與體驗全系列優質車款，TAIWAN SUZUKI即日起展開SUZUKI在台以來首次規模最大及為期最長的「SUZUKI GO UNIQUE FUN DRIVING全國巡迴戶外展演活動」，民眾12月2日前在每個周末於全台各地都可以近距離體驗SUZUKI新世代車款，感受「GO UNIQUE」獨一無二的駕馭新生活。

活動現場除了可進行動態駕駛體驗外，更規畫有SUZUKI快閃貨櫃屋與互動遊戲區，參與的民眾或車迷皆有機會獲得精美小禮物，現場有獎徵答可得到SUZUKI原廠限量禮品，業者希望能讓參與的全家人一同沉浸「GO UNIQUE」獨一無二的氛圍中。

車系到齊 敬候試駕

而在動態體驗部分，TAIWAN SUZUKI將展出現正銷售的全系列車款：SWIFT Sport、SWIFT、SX4、IGNIS、BALENO與VITARA，消費者皆可在專業人員陪同下進行試駕，親身感受每一款車不同的駕駛樂趣外，也能更深入了解。

尤其是今年全新上市的日系性能小鋼炮SWIFT Sport，極具輕量化與高剛性的車體設計，搭配可輸出140hp最大馬力的1.4L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，只要輕踩油門，即可體驗到人車一體的勁速快感。

去年重返台灣市場的IGNIS，搭載1.2L DUALJET低油耗引擎，以新世代HEARTECT平台打造、僅865kg的輕量化車身，具有時下流行的跨界風格，更標準配備6具SRS氣囊與ESP電子車身穩定系統，完全不因為是都會車而忽略安全。

「SUZUKI GO UNIQUE FUN DRIVING全國巡迴戶外展演活動」自9月15日起自台北市出發，到12月2日止，於全台各地進行巡迴展演活動，在台北舉辦的首場活動更增加「金卡納」動態繞錐操控體驗，由專業賽車手負責駕駛帶領消費者體驗，展現SUZUKI車款「靈活駕馭」的優異操控特性。

(中國時報)