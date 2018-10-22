VOLVO S90 T5 Momentum公務家用兩相宜

2018年10月22日 04:11 中國時報 陳大任 報導

1.尾燈融入車尾造型，很有科技感。（陳大任攝）

2.方向盤握感佳，可惜無換檔撥片。（陳大任攝）

3.後座空間寬敞，乘坐起來很舒適。（陳大任攝）

4.後座左右獨立空調，可調整風量。（陳大任攝）

中大型豪華房車這級距的車長接近5m，軸距接近3m，最大的好處就是兼具自駕與禮賓（後座買家）格局，國內如Audi A6、BMW 5系列、LEXUS ES系列、Mercedes-Benz E系列及VOLVO S90為同級車，其中S90雖然銷量不是最大，但卻有著特殊性，動力、科技一點不輸對手，不論自駕或是當做主管座車都非常適合。

在Volvo Cars Taiwan的規畫中，台灣販售的S90有D4（柴油2.0L）、T5（汽油2.0L）及T8（混合動力）3種動力，這次試駕的S90 T5 Momentum，引擎擁有254hp/35.7kgm最大輸出，遠較A6、520i、ES300h、E200等價位相近的對手強，0-100km/h加速表現，更以6.8秒快過對手1秒以上。

實際開著S90 T5 Momentum，感覺是輕快的，且後座不僅寬敞舒適，左右還享有獨立空調，ACC主動車距、LKA車道維持、DAC駕駛疲勞警示、RSI路標顯示及速限警示都是非常實用的配備，AHB主動適路性照明系統更能在夜間會車時自動調節燈光明暗，提供清晰視線也不影響他人安全。

(中國時報)