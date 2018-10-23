普悠瑪ATP關閉 最後防線失守！檢方初判 致命超速

2018年10月23日 04:11 中國時報 王思慧 、 胡健森 、 謝明俊 、 張穎齊 、 張理國 、張菁菁／綜合報導 、張菁菁／綜合報導

台東的董姓家族一行16人北上參加婚宴，一場事故奪走8位親人性命，家屬招魂，氣氛哀傷。（王英豪攝）

造成兩百人死傷的1021普悠瑪出軌翻車事件，行政院「1021鐵路事故行政調查小組」與宜蘭地檢署昨日初步判定事故原因是列車超速，且事發時達到140公里，而且ATP是關閉狀態，但超速究竟是人為疏失還是機械問題，還有待調查。

尤姓司機遭聲押禁見

為儘速釐清這起重大事故原因，行政院成立「1021鐵路事故行政調查小組」，由吳澤成擔任小組召集人。另宜蘭地檢署也由主任檢察官江貞諭會同4位檢察官成立專責小組以「他」字案進行調查，初步掌握事故主因，確實是在車速方面（過快），不排除超過100公里。

值得注意的是，台鐵局長鹿潔身昨日證實，司機員曾向調度員「通報」要關閉可以警示超速的ATP自動防護系統，是否透露人為疏失引關注。江貞諭表示，就目前跡證來看，機械有瑕疵或不正常部分「機率很小」；至於有無人為因素導致過彎超速？檢方還在調查中。

機械瑕疵機率很小

被送往羅東聖母醫院治療的列車駕駛尤振仲，經治療後，昨天上午已可正常言語，並被檢方帶往宜蘭地檢署偵訊，在接受長達12小時的調查，檢方已對尤姓司機聲請羈押禁見。

台鐵局長鹿潔身昨日稍早證實是司機員關閉可以警示超速的ATP自動防護系統，但隨後又改口懷疑。鹿潔身昨強調，因牽扯到人命，目前無法證實司機員是否確實關掉ATP，需要更多資料證實及判讀。

根據規定，關閉ATP後，須向調度員通報，並跟各站連繫呼答、依速行駛，但為何會超速出軌翻車？關閉原因為何？是否故障而關閉？後續還需要更多資料證實，目前由鐵道局和檢調調查成立調查小組，並邀國外專家評估，台鐵已調出該司機員的所有通聯和通話紀錄。

台鐵機務處副處長賴隨金表示，ATP系統很穩定，在列車開出前並沒有異常，按照規定，在檢修時ATP系統會自我檢測，由電腦分析運轉是否正常，檢查過程不會超過10分鐘。普悠瑪在傾斜上分為控制傾斜及自然傾斜，ATP沒啟用就是自然傾斜，但應不致於太傾斜而翻車。

車速疑超過130公里

不過，從監控影像來看，知情人士說，當時車速應該有超過時速130公里，彎道速度有離心力，跟速度平方成正比，車速愈快離心力愈大，但究竟時速多少要再調閱ATP檢視。

NHK請到日本大學教授綱島均分析普列車出軌現場的監控影像後指出，電車在進入彎道時，突然來個很大的回轉，使得右側的車輪懸浮起來，應該是嚴重超速後才進入彎道，因速度太快使得火車無法承受離心力而脫軌。

綱島表示，駕駛當時若關閉了ATP自動防護設備的話，到底原因是什麼？為何要關閉ATP？以及駕駛為何沒有控制速度？還是駕駛想控制速度，但因煞車失靈而造成事故？這些都是究明事故原因的徵結所在。

(中國時報)