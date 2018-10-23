美未知會 由鵝鑾鼻海域向北航行！美2軍艦過台海 我全程掌握

2018年10月23日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國防部昨天主動發布新聞表示，兩艘美艦於昨日自鵝鑾鼻海域由南向北航經臺灣海峽。國防部指出，此次美艦屬例行性通過台灣海峽國際水域，相關細節由美國政府進行說明。

例行性通過國際水域

近來一直有傳聞，美軍艦可能在南海或台灣海峽軍演，然而，軍中相關官員研判，美艦不致在台灣海峽進行軍演，也沒有這個必要，但很可能在南海某個非重要航道的海域軍演。在軍演前，或軍演後，美軍再派艦經過台海，昨天美兩艘軍艦經過台海，或可印證軍方的研判方向正確。

國防部昨日新聞稿並未說明美艦的型號。

國防部強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握與應對，有能力維護海疆、領空安全及確保區域和平、穩定，請國人放心。

美媒體曾預報將通過

據軍方官員說，美艦通過台海是航行自由，美方事先並未知會我方，唯美國媒體已多次報導美艦可能近期通過台海。

另有退役海軍官員表示，現在是10月下旬，美艦經過台海，時機選擇相當微妙，因台灣11月有九合一選舉，美艦若選在下個月經過台海，雖是單純軍事考量，但也很可能有各種政治解讀出現。

事實上，路透20日才報導，美軍正考慮再度派遣軍艦通過台灣海峽，以確保此一戰略航道能自由航行。

美海軍今年7月7日曾派兩艘飛彈驅逐艦「馬斯廷號」與「班福特號」經過台灣海峽。此外，1艘澳洲巡防艦在9月底和大陸解放軍舉行海上聯合演習後，通過台灣海峽，此舉被認為是以行動支持美國。

美重申一中政策不變

最近，一些現任與卸任美方官員認為，美艦應更頻繁行經台灣海峽，但即使美艦再次通過台海，美國仍會試圖向北京解釋，其對台政策並未改變。美國國防部長馬提斯18日在新加坡出席第5屆東協防長擴大會議期間，親自向大陸國防部長魏鳳和傳達此一訊息，並表示美中應深化高層軍事關係，以緩和緊張關係，降低衝突風險。

另美國國防部主管亞太事務的助理部長薛瑞福轉述，魏鳳和提及台灣問題及對美方政策的憂慮，馬提斯則表明，美國的台灣政策、一個中國政策沒有改變。

(中國時報)