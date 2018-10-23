誤點14分 調度員頻催促！台鐵員工：疑駕駛分心排除故障致失速

2018年10月23日 04:11 中國時報 李宜秦 、 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪出軌影片曝光，該列車昨天下午準備進站前，有個幅度不小的右彎，但列車沒有成功過彎，畫面令人怵目驚心。（影音取自台灣新聞記者聯盟資訊平台）

台鐵工務人員22日凌晨徹夜搶修，用機具將事故毀損的鐵軌切割移除。（黃世麒攝）

台鐵普悠瑪21日發生史上最嚴重事故，造成多起傷亡，宜蘭地檢署初步判定事故原因是超速，台鐵則表示恐是因司機員關閉ATP才會出軌。然而有台鐵司機員認為，列車在出發前與行進中皆有出現故障可能，司機員不太可能冒著全車生命危險超速趕點，認為可能是機械或列車傾斜裝置故障等多重原因，導致車速過快。

台鐵局長鹿潔身表示該輛列車的ATP遭尤姓司機員關閉，而火車上的列車自動防護系統ATP，就像是汽車的自動煞停系統一樣，除了會提醒司機員該路段速限多少，速度過快還會協助減速煞車。外界認為關閉ATP恐是關鍵，導致列車超速後出軌翻覆。

ATP若當機 會關閉再重啟

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，司機員關閉ATP想必有他的專業考量。一名在台鐵工作不願具名的員工指出，通常在ATP當機時司機員會將其關閉後重啟，且關閉須通報附近的值班站長，再轉報調度總所，但因關閉ATP屬正常狀況，一般不會因此通報總局。

該名員工認為，尤姓司機員行駛期間曾向中心通報異常狀況，在此情況下，若誤點不會咎責司機員，因此尤姓司機員不太可能會冒著全車的生命危險超速趕點，而且司機員若被抓到超速行駛，台鐵的處罰也是「毫不手軟」，因此不太可能故意「飆車」，所以很可能是ATP故障，加上其他機械也出狀況，一連串的問題造成車速過快。

列車出狀況 未及派員協助

另據台鐵員工透露，當天司機員尤振仲為單人乘務，卻遇上車輛故障，原本到宜蘭表定應是下午4時21分到，卻延遲至下午4時35分到，停2分鐘後從宜蘭開出，誤點14分，沿路調度員催促，尤振仲須邊開車邊處理列車故障問題，恐加快速度，造成這起普悠瑪出軌事故。

據了解，因七堵機務駕駛人力少，很多二線主管常需支援第一線作業，21日逢假日人力不足，因此平時在辦公室負責排班的尤振仲支援，假日出勤開車，不料卻遇上車輛故障。

知情人士說，一般而言，在列車一出問題時，列車上應要再加一名工務段人員協助，變成雙人乘務，但該列普悠瑪在宜蘭車站時一度恢復正常，就沒派員上車，繼續往南開時又出問題，原本要在花蓮換編組，卻發生事故。

煞車壓力不足 不致於出軌

至於有旅客表示，由於車上廣播列車故障，因此在羅東站下車，但普悠瑪又開走，沒想到就出事。外界因而聯想司機員尤振仲在事故前多次回報煞車壓力不足，台鐵昨表示普悠瑪發車前正常，煞車壓力不足確實是不常見的狀況，但提供壓力的「主風泵」剎車壓力不足，僅會導致降速和停車，不會出軌。

(中國時報)