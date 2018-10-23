台鐵局長請辭 交長要他先處理事故！總統要求3天內恢復雙線通車

2018年10月23日 04:11 中國時報 林縉明 、 李忠一 、 張穎齊 、 王思慧 ／綜合報導 ／綜合報導

台鐵普悠瑪6432次列車21日於新馬車站出軌翻覆，蔡英文總統22日上午視察事故現場並前往醫院探視傷者及家屬。蔡英文表示，事故原因檢調已經介入調查，會盡快給國人一個交代，她並希望台鐵能在3天內恢復雙線正常通車。

台鐵普悠瑪列車前天傍晚在宜蘭縣蘇澳鎮新馬車站發生出軌、翻覆意外，經台鐵、國軍等單位徹夜搶修後，昨清晨5時53分，一班從宜蘭開往花蓮的區間車停靠並通過新馬車站，正式恢復單線雙向通車，但行經時列車慢行，以時速40公里行駛。

蔡英文昨上午7時抵達宜蘭新馬車站，聽完簡報後受訪表示，希望台鐵能3天內恢復雙線雙向通車，針對外界關注普悠瑪出軌翻覆原因，檢調單位已介入調查，盡快向國人報告調查結果。

對於總統要求3天內搶通東正線，恢復雙線雙向正常行駛，台鐵宜蘭工務段長羅雁東表示，軌道、電車線受損嚴重，且牽涉到機務、電力單位業務，昨檢察官蒐證後已經扶正傾倒車廂，並進行軌道巡查，確認設備受損情形後進行搶修工作，以越快搶通越好為目標，力拚3天內北迴線恢復雙線通車。

普悠瑪出軌事故當天晚上，台鐵局長鹿潔身就曾向交通部長吳宏謀口頭請辭，但部長說現在重點是先將傷亡事故處理完，因此未獲批准。鹿潔身表示，會在這起事故告一段落後，再考量請辭。

另外，台鐵成立普悠瑪出軌事故設立專門窗口，21日已針對死亡旅客給予10萬元慰問金，受傷旅客5000元慰問金，民眾有任何問題可透過窗口聯繫；依照保險規定，死亡撫卹最高到530萬元，重傷者240萬元，其他輕傷者則是60萬元。

(中國時報)