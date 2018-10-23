普悠瑪VS.太魯閣號 安全設計不同

2018年10月23日 04:11 中國時報 王思慧 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪發生重大傷亡事故，有人質疑普悠瑪不及太魯閣號安全，並要求台鐵車輛納入前瞻計畫與否問題。不過，專家學者指出，普悠瑪跟太魯閣差異為傾斜方式不同，傾斜角度也不一樣，但應該沒有哪種車比較安全的問題；交通部也表示，台鐵已有10年購車計畫，普悠瑪投入營運僅6年，應不致於要汰換，仍要視調查結果才能確定後續做法。

作家陳芳明以「太魯閣比普悠瑪穩一點」為題於臉書發文表示，自己21日在台北車站買了太魯閣的票，因從前坐普悠瑪，就覺得列車搖晃很厲害，太魯閣則稍微好一點，對於能躲過一劫，只能說是完全憑直覺。他並批評台鐵完全不符合已開發國家的水準，前瞻計畫應將台鐵優先納入計畫中。

高雄餐旅大學航空暨運輸管理系助理教授蘇昭旭表示，太魯閣和普悠瑪最大差異為前者設有「滾珠汽缸式傾斜裝置」，傾斜方式就像翹翹板；後者普悠瑪則是「空氣彈簧簡易型車體傾斜裝置」，底下有氣墊彈簧，兩者左右兩邊高低結構不一樣，技術也不同，沒有哪種比較安全的問題。

交通部路政司長陳文瑞表示，台鐵在2015年已有十年購車計畫，將老舊車輛汰除，因此目前仍不需要納入前瞻計畫；普悠瑪僅引進6年，仍是台鐵較新的車型，應不致於汰換。

至於普悠瑪列車發生重大翻覆意外，造成傷亡慘重，引發列車是否加裝安全帶的爭議討論。急診科醫師拿出研究指出，火車事故通常伴隨高速的減速與翻滾，一旦綁安全帶，反而會增加內臟的傷害與上半身甩動傷害頸椎，恐更致命。

國內急診權威、秀傳醫院副院長王宗倫也表示，在急診時，經常可以收治到因車禍意外而體內大出血的瀕死個案，很多都是在車禍時有綁安全帶的患者，因瞬間受到強大壓迫，而導致腰部、頸部等部位受創。如果發生在時速更高的火車、高鐵，傷勢一定更嚴重，導致心肺脾臟都可能破裂，造成大出血，危險性更高。

(中國時報)