普悠瑪翻覆》排班過密致人力不足、檢修簡化！台鐵產工指 人車承受極大負荷

友善列印
中國時報
／台北報導

普悠瑪重大傷亡事故的司機員，原本是七堵二線主管，因假日司機員人力不足，才由負責排班的尤振仲支援駕駛，再次凸顯台鐵人力不足問題。台鐵產業工會昨天就直指普悠瑪事故兩大元凶：人員跟車輛都面臨了極大的負荷！

台鐵雖解釋，二線支援一線是正常的事，針對七堵人力不足問題，將增補人力；不過，司機員需要專業技能，一開始都是從助理做起，需要時間培養，才能將人力逐步補齊。

台鐵產業工會表示，近年來台鐵路線養護人力嚴重不足，不但道班縮編，養護範圍又變長，儘管行政院去年已核定台鐵增加1908人力，但人力不足問題仍然存在，希望在這次事件後政府處理改善，一定要給民眾一條可以安全回家的路。

台鐵產工指出，台鐵近年來不斷增開班次，列車編組重複運用，造成檢修時間不斷減少，本來應該好好檢修的車輛，都因為排班過密，只能簡單進行檢查就繼續值乘任務，對於人員跟車輛都造成極大的負荷，這些都可能是造成事故的背後原因，也是工會長期呼籲改善的項目。

在軌道養護部分，目前台鐵宜蘭工務段養護工作人力數共有249人，每人約負責1.666公里，負責軌道扣件維修調整、養路機械保養、路線巡查作業、路線封鎖斷電接地作業、道岔組裝整修、鋼軌調換與焊接、災害緊急搶救及事故處理等。

(中國時報)

普悠瑪VS.太魯閣號 安全設計不同 普悠瑪翻覆》驚恐表情凝結 搜救…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。