普悠瑪翻覆》排班過密致人力不足、檢修簡化！台鐵產工指 人車承受極大負荷

2018年10月23日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

普悠瑪重大傷亡事故的司機員，原本是七堵二線主管，因假日司機員人力不足，才由負責排班的尤振仲支援駕駛，再次凸顯台鐵人力不足問題。台鐵產業工會昨天就直指普悠瑪事故兩大元凶：人員跟車輛都面臨了極大的負荷！

台鐵雖解釋，二線支援一線是正常的事，針對七堵人力不足問題，將增補人力；不過，司機員需要專業技能，一開始都是從助理做起，需要時間培養，才能將人力逐步補齊。

台鐵產業工會表示，近年來台鐵路線養護人力嚴重不足，不但道班縮編，養護範圍又變長，儘管行政院去年已核定台鐵增加1908人力，但人力不足問題仍然存在，希望在這次事件後政府處理改善，一定要給民眾一條可以安全回家的路。

台鐵產工指出，台鐵近年來不斷增開班次，列車編組重複運用，造成檢修時間不斷減少，本來應該好好檢修的車輛，都因為排班過密，只能簡單進行檢查就繼續值乘任務，對於人員跟車輛都造成極大的負荷，這些都可能是造成事故的背後原因，也是工會長期呼籲改善的項目。

在軌道養護部分，目前台鐵宜蘭工務段養護工作人力數共有249人，每人約負責1.666公里，負責軌道扣件維修調整、養路機械保養、路線巡查作業、路線封鎖斷電接地作業、道岔組裝整修、鋼軌調換與焊接、災害緊急搶救及事故處理等。

(中國時報)