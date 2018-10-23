普悠瑪翻覆》驚恐表情凝結 搜救員眼眶紅

參加喜宴的董姓家族搭普悠瑪列車返回台東，孰料列車翻覆，家族中有8人不幸身亡，昨在意外現場新馬站招魂，家屬泣不成聲，場面相當哀戚。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導
悠瑪列車發生翻覆意外，造成18人身亡，部分罹難者遺體暫放蘇澳榮民醫院，昨凌晨4時宜蘭縣政府從各地調冰櫃冰存遺體。（李忠一攝）
董進興經營的雲海餐廳，在東海岸頗負盛名，22日貼上公休字條 。（莊哲權翻攝）

「小朋友不要怕，我們來帶你回家！」9歲董小弟弟與爺爺董進興等一行親友北上參加喜宴，返程卻搭上死亡列車，並造成董家共8人死亡，其中，不幸罹難的董小弟弟生前驚恐的表情凝結、頭部變形，讓搜救人員心酸不捨，搬離前不斷對著遺體喊話，還小心翼翼將殘缺的遺體完整裝入屍袋，讓在場的救難人員都紅了眼眶。

喜宴回程遇劫 天人永隔

董進興號召親友、鄰居一行共16人從台東北上到新北市參加二女兒婚禮，沒想到，隔天回程卻搭上死亡列車，大女兒董小羚雖逃過一劫，但父母、姑丈、姑姑、叔叔、姪兒、姪女、表妹等8人不幸罹難，另外還有一名同赴喜宴的好鄰居罹難，5個家庭從此破碎。

其中，罹難的12歲董佳惠與9歲董益良是姊弟，前天跟著爺爺董進興要返回台東，搭上這班死亡列車。小姊弟的爸爸董民海哭紅了雙眼說，姊弟倆與爺爺感情非常好，爺孫3人整天黏在一起，去哪裡都會帶著他們，他當晚也有參加妹妹喜宴，隔天赴廈門參加丈人壽宴，未料，這一分離竟天人永隔。

救難人員透露，董進興與孫子董益良是最後被抬出的罹難者，21日晚間7時許，搜救隊員發現董益良與董進興分別卡在行李架及臥倒座位，其中，臥倒座位的董進興因車內物品散落滿地，遺體無法從前面運出，搜救人員改從後方逐步清除座椅、行李箱等障礙物，順利覆蓋白布搬出遺體。

部分遺體殘缺 接力抬出

至於董小弟弟則卡在董進興上方座位的行李架，新北市特種搜救隊動用破壞器材排除障礙物，因頭被夾變形，遺體部分殘缺，搜救人員小心翼翼把遺體放入屍袋，用接力方式抬出。

協助救援的宜蘭縣特種搜救大隊蔡文凱、冬山消防分隊小隊長蔡晉芳表示，車廂內情況只能用慘烈形容，搜救人員搬離前還向遺體喊話，「小朋友不要怕，我們來帶你回家。」

董小羚除痛失8位親人，另外有兩個阿姨、父母經營餐廳的兩個服務生都在這起事故中受了重傷，目前仍在醫院救治。

董小羚抱著前往探視的蔡英文總統放聲痛哭，令人鼻酸。董家父母原本在台東經營一家餐廳，董小羚說，餐廳都是父母在打理，發生這起意外後，餐廳只能被迫結束營業了。

(中國時報)

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