普悠瑪翻覆》柔道小子載譽返台 來不及見媽

2018年10月23日 04:11 中國時報 張穎齊 、 莊哲權 、 楊漢聲 、 陳俊雄 、宋原彰╱綜合報導 、宋原彰╱綜合報導

普悠瑪意外造成18人罹難，其中不少是台東傑出的優秀學生和小選手，像是才剛拿下柔道錦標賽2個級別銅牌的卑南國中柔道小子陳睿杰（12歲）柔道夢碎，教練聽聞消息後，難過到哭斷腸；前立委賴坤成的外甥女姜翁曼文（12歲）也在意外中身亡。不過，一度傳出有生命危險的卑南國中棒球小將王羽飛（14歲），恢復良好，從鬼門關前走一遭。

剛升上國一的陳睿杰，從小二便開始苦練柔道，柔道成績十分亮眼，這些年都保持在全國前3名，但21日遭逢普悠瑪死劫，柔道的明日之星就此隕落。一手帶著陳睿杰苦練的女教練哽咽地說，就算電視上睿杰已出現在死亡名單上，大家還是不相信！

陳睿杰這次前往南韓比賽拿下好成績，行李內更是滿滿要買給家人的禮物，想到和兒子最後對話就是，「要買禮物給媽媽」，讓前往認屍的陳媽媽悲痛萬分。

至於有「台東小巨炮」之稱的棒球之星王羽飛，一度傳出有生命危險，還可能會裝上葉克膜，親友師生聞訊後，在臉書上幫他集氣，紛紛留言「羽飛加油快醒來，大家都在為你祈禱！」王父更淚訴「老天爺，我竭盡所能的保護好每個孩子，為什麼這個時候要跟我搶人，這回我求你了，把他好好的還給我可以嗎？」

經過搶救後，羅東博愛醫院醫療副院長林志銘指出，王羽飛肺部挫傷嚴重、左側氣血胸、左側骨盆骨折有血腫塊，但在插上胸管後，復原狀況良好。卑南國中校長游數珠更表示，羽飛意識清醒，但仍在插管治療中，可以看著人點頭示意。

不過，同樣就讀卑南國中的姜翁曼文卻沒有那麼幸運，賴坤成得知外甥女罹難後，22日下午趕到宜蘭員山福園送她最後一程，家屬們看到在事故中領回破損的行李箱，在腦海中浮現出姜翁曼文的樣貌，眾人不禁頻頻拭淚。

「她很乖巧，很可愛，誰也無法接受這樣的事！」賴坤成哽咽地說，外甥女是第一次出國，但沒想到卻在返鄉時天人永別，早上看到六嬸心碎的模樣，真的非常痛心。

(中國時報)