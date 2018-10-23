普悠瑪翻覆》「龍蝦董」家族 一下走了8人！新嫁娘變孝女 誰能接受

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中國時報
／綜合報導

台東縣成功鎮史上最悲慘的1天！在台東縣成功鎮漁村與大海拚搏數十年，以經營「雲海餐廳」聞名的「龍蝦董」董進興，偕同親友16人北上參加女兒婚禮，卻搭上死亡列車，家族一下走了8人，特別是剛披上白紗的女兒，面對家破人亡，無以復加的悲慟。董家大女兒董小羚哀痛地說，「才剛剛開心當新嫁娘，轉眼變成了孝女，有誰能接受？」

董進興有兩個喜歡唱歌仔戲的女兒，沒想到，戲中大喜大悲的情節血淋淋地發生。家族就這麼突然走了8個人，董家剩下的親人哀痛之心無須贅言，董小羚說，才開心當了新娘的妹妹得知消息後，更是感到難過、自責不已；她還無助地問說，大家相信搭乘普悠瑪是安全的，怎麼會一起事故竟造成這麼嚴重的傷亡？現只希望能盡快將親人接回家處理好後事。

董進興10幾歲就過著討海人的生活，也曾擔任新港區漁會理事，後來與妻子王綠雲經營「雲海餐廳」，在東海岸頗負盛名，董進興除了自己捕龍蝦以外，整個成功沿海的龍蝦都是他在收購，「龍蝦董」的稱號不脛而走。

董進興的弟弟董進財昨天默默地在雲海餐廳貼上「今日公休」字條，餐廳牆壁還掛滿與家人、客人、藝人合照，及女兒唱歌仔戲的照片，也有台東縣政府頒發的金廚獎獎狀及模範父親表揚。

董進財說，事發後頻打大哥、大嫂手機，一直沒打通，心想不妙，結果等到的是8人死亡的消息，自己留下來顧餐廳逃過一劫，看著空蕩蕩的家及餐廳，不知未來何去何從。

台東縣議員許晉榮要叫董進興姑丈，他說，上個月董家才在成功鎮辦理2女兒的訂婚宴，這次全家族北上參加男方的喜宴，沒想到遇上死劫，包括妻子王綠雲、弟弟董進發、妹妹董玉蘭、妹婿何發仁及3個孫子全都走了。

許進榮說，台東人要回家真的很不方便，搭火車原本是最安全的，不料卻出這麼嚴重的事故。

(中國時報)

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