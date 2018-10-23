普悠瑪翻覆》卑南國中兩老師 陪孩子到最後...

2018年10月23日 04:11 中國時報 胡健森 、 莊哲權 、 楊漢聲 ／綜合報導 ／綜合報導

「在生命的最後一秒，依舊陪在學生旁邊！」30歲英文老師張加穎5年前自願分發到偏遠地區的卑南國中，盼能幫助偏鄉孩子，不料，這次與該校師生赴韓國交流，返國搭乘普悠瑪列車遇上死劫，也讓卑南國中痛失2名老師及3名學生。張加穎姊夫說，她已盡了最大力氣陪著孩子，家人以她為榮。

卑南國中師生21日從韓國交流結束後返國，卻遇上普悠瑪史上最嚴重的車禍，包括留在偏鄉服務的張加穎、李詩涵兩位老師及3名學生罹難；另外，導遊兼領隊朱永照也不幸身亡，校方22日也安排學生進行心理諮商，希望在校學生們走出悲傷。

卑南國中教務主任孔文君說，罹難的學生以單親、隔代教養居多，而2名罹難的年輕女老師，教學充滿熱忱，張加穎是新北市人，分發到台東服務，教的是英語；李詩涵是海端鄉布農族人，擔任特教班數學老師，都很受學生喜歡。年僅30歲的張加穎是自願分發到偏遠地區的卑南國中，就是為了幫助偏鄉孩子提升英文能力。

「加穎已盡了她最大的力氣，在她生命的最後一秒，依舊陪在自己的學生旁邊，沒有離開、拋棄學生，很偉大，更以她為榮。」張加穎的曾姓姊夫感慨卻充滿驕傲地說。張加穎姊夫表示，加穎到卑南國中教書大約5年，當初就是看到偏鄉的孩子沒有人想要教，很多國中生甚至連ABC都不會，加穎認為這種不好的現象應該要改變，因此填寫的第一志願就是選擇到卑南國中當英文老師，沒有結婚也沒有交男朋友的她非常喜愛孩子，幾乎將自己的時間及資源都放在孩子們身上。

「事情都已經發生了，也只能接受」，曾姓姊夫說，當確定加穎罹難時，她的媽媽當場就暈了過去，至今仍難接受，現在大家只想把事情處理好，因家人分散在高雄、中部、台北等地，為了讓家人們免於舟車勞頓，決定讓加穎直接在宜蘭火化，之後再完成她海葬的遺願。

同在卑南國中教書的李詩涵，也在此次事故中不幸罹難，張加穎與李詩涵是最好的朋友，李詩涵的妹妹在臉書上寫著：「姊，早上你說18：52要接你，下午一聲不響的你就走了」「這次你真的走了，我親愛的姊姊，去了天國好好談一場平淡的戀愛，好好做你想要做的職業，來不及親口說愛你，但是你知道我是愛你的，謝謝你給了我那麼棒的姊姊，不累了、不痛了，你準備要回家，來生我們還要當姊妹...」。

(中國時報)