普悠瑪出軌悲劇 狠狠打臉政府！新聞透視－安全回家找嘸路 還要等多久

2018年10月23日 04:11 中國時報 楊漢聲

2012年10月，普悠瑪號自強號列車首批運抵基隆港，火車頭從船艙吊掛到碼頭。（本報資料照片）

普悠瑪投入東部幹線營運後，就被視為後山居民回家最安全的交通工具，雖然每逢假日、年節，車票一票難求，但東部民眾已很感恩，只是21日原本舒適的列車，瞬間成為失速列車，造成嚴重死傷，令人不禁想問執政者，為何進步的台灣，後山卻如此可悲？不過是要一條「安全回家的路」，竟不可得，東部民眾「找嘸路」可返家，你們有何顏面安坐高位！

返鄉路坎坷 東部民眾好無奈

東部人要返鄉省親、出國或北上就醫、就業、辦事，選擇僅3種，搭飛機、自行開車走蘇花或搭火車。飛機受限於高價及乘載量限制，難普及；開車則要冒被落石擊中的危險通過蘇花；搭火車本應最安全，如今發生這起重大意外，心理蒙上陰影，不知該何去何從？

「給東部民眾一條安全回家的路」，一直是淳樸東部人最卑微的請求。蔡英文總統深知這一點，今年2月出席台9線蘇花公路改善計畫（蘇花改）蘇澳東澳段通車典禮時，即信誓旦旦保證：「全力改善宜蘭、花蓮及台東交通，是政府不變的使命；讓東部鄉親有一條安全回家的路，交通部和其他相關單位的努力從來就沒有停下來過。」言猶在耳，慘絕人寰的悲劇卻狠狠打臉總統，人民的冀望換來難以磨滅的傷痛，和再也回不來的完整家庭。

傷痛難磨滅 全盤重新檢討

蘇花改工程才開工7個月，距完工日還路迢迢；一向被認為最可靠的鐵路，又發生翻覆事故，原因何在？人為疏失或機械故障？問題盤根錯節，恐非單純交通因素而已。

「進嘸步，退嘸路」是東部人最無奈的心聲，大家不禁要問，「那8800億的前瞻計畫，用到哪裡去了呢？」政府如真的重視東部地區交通建設，真心照顧偏遠落後的東部，就該記取此次慘烈教訓，痛定思痛、重新檢討、全盤規畫東部交通建設，還給長年遭漠視的東部一個公道，別再讓回家成為東部人心中永遠的痛。

(中國時報)