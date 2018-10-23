普悠瑪翻覆》日本福知山線13年前也發生出軌事件！慘痛！台鐵恐面臨天價賠償

2018年10月23日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

台鐵普悠瑪號列車出軌造成重大死傷，日本福知山線13年前也曾發生出軌事件造成逾百人死亡，JR西日本鐵路公司付出鉅額和解；法界人士指出，台鐵除意外保險給付外，還須賠償死傷旅客醫療及喪葬等費用，乘客並可適用國家賠償法及消費者保護法請求，將創下天價賠償。

前高院法官的張永宏律師表示，台鐵須負擔民事賠償責任，也因台鐵仍隸屬交通部，如果是因「公有公共設施設置或管理有欠缺」，交通部也須與台鐵共同負起國家賠償責任。

張永宏指出，刑事部分，未來如台鐵的駕駛被認定有過失責任，須承擔業務過失致死傷的罪責，再考慮的是台鐵駕駛是否為公務員，有無構成公務員加重處罰規定，也是另一項需待釐清的法律爭點。

安永圓方國際事務所律師張哲維指出，依法院多數見解，此次意外鐵路法應優先國家賠償法適用，死傷的被害人及家屬可以台鐵為被告，提起民事求償，要求台鐵負責醫療費、喪葬費及精神慰撫金、勞動力減損補償等。

張哲維說，由於乘客購買車票與台鐵成立承攬消費契約，也可主張消費者保護法請求賠償，這是最有利被害人的法條，依消保法規定受有損害的消費者，不須承擔任何過失責任，只要台鐵有侵權行為，就須賠償，且獲懲罰性賠償金。不過，他提醒受害者，不管是依據消保法或鐵路法向台鐵求償，一定要注意2年的消滅時效，否則超過時效，台鐵可據此進行抗辯，主張時效請求法院判決免賠。

此外，法律扶助基金會也為受害者及其家屬提供免費線上法律諮詢，民眾可在周一到周五上班時間撥打法扶電話法律諮詢專線412-8518，如未來有需律師撰狀、調和解或訴訟代理等協助，可依法扶資格審查規定提出申請。

(中國時報)