普悠瑪事故 賴揆1個月內立院報告

2018年10月23日 04:11 中國時報 游昇俯 、 周毓翔 、 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

立法院長蘇嘉全昨召集朝野黨團協商明年度總預算與前瞻二期特別預算。朝野協商時，也特別提到前天發生的普悠瑪事故，各黨團同意1個月內，針對普悠瑪事故等東部交通運輸問題，邀請行政院長賴清德率相關部會到立院進行專案報告並備詢。

國民黨團書記長曾銘宗表示，發生這麼重大的事情，賴清德本來就該到立院報告，除了對立法院負責，也是要回應社會各界；國民黨也是希望在他們經過審慎完整的調查後，把事故原因找出來，並提出改善措施，再來立法院報告，因此要求他1個月內來做專案報告。

曾銘宗說，最重要的是讓民眾前往東部能夠有一條安全的路，這是很重大的事件，希望政院能提出實質內容，包括事故原因、改善措施。此外，前瞻基礎建設軌道建設的部分，也包括東部鐵路鐵路運輸改善，他認為若行政院所提要求及預算合理，國民黨也會支持。

親民黨團總召李鴻鈞昨表示，如果行政院要在具體出事原因調查清楚後才報告，可能是一、二年以後，這段時間搭乘的乘客都將提心吊膽，相關報告應該趕快出來。

李鴻鈞認為，普悠瑪在花東地區扮演重要的交通運輸角色，普悠瑪到底可不可以行駛，相關單位應該盡快給出答案。他認為，基於這個理由，就算行政院的專案報告要分兩階段都沒有關係。

另外，立法院交通委員會昨也通過臨時提案，要求交通部與飛安會，3個月內將運安會相關之組織法、作用法草案，送交立院審查。另為免台鐵局行車保安委員會球員兼裁判，未來鐵道事故調查須委由獨立調查機關執行。

交通委員會昨日邀請飛安會主委楊宏智報告業務概況。楊宏智表示，飛安會推動成立運安會，擬將飛安調查再納入鐵道、船舶及公路事故調查，去年已向行政院提送「運輸安全調查委員會設置計畫書草案」，採一次性立法，涵蓋航空、鐵道、船舶及公路調查模組，分階段執行，草案下月將提交行政院。

另「馬系」、「蔡系」監委昨日皆主動申請調查。李月德等5名馬系監委申請調查事故發生主因，張武修等2名「蔡系」監委則將就國內軌道運輸系統，後續緊急傷亡事故的救援與醫療作為，是否周全進行調查。

(中國時報)