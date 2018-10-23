普悠瑪翻覆》原住民3死12傷 原民會發放救助金

原民會主委至普悠瑪事故現場與醫院探視原住民族傷亡者與其家屬，並發放急難救助金。（原民會提供）

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中國時報
／台北報導

台鐵普悠瑪發生翻覆意外，造成大批乘客傷亡，其中15名為原住民，其中3人罹難、12人輕重傷。原住民族委員會主委夷將·拔路兒昨前往事發現場與醫院探視，並發放急難救助金。原住民族家庭服務中心社工員事發當晚已動員訪視傷亡族人，後續也將持續關懷、陪伴傷亡者與其家屬，並協助轉介社福資源。

台鐵6432次樹林開往台東的普悠瑪，於21日下午在東山、蘇心間東正線發生出軌翻覆意外，造成18人死亡、187人輕重傷，為台鐵有史以來最嚴重的重大事故。

據了解，普悠瑪翻車事故受害者中有15人為原住民，其中3人不幸罹難、1人仍在加護病房搶救。夷將·拔路兒昨至事發現場探視原住民族傷亡者與其家屬，同時也已下令動員宜蘭地區的原住民社工人員，盡力提供最大協助。

根據《原住民族急難救助要點》規定，原民會將針對罹難者發放10萬元救助金、傷者最高發放3萬元救助金。原民會表示，對於在醫院治療的傷者都已先分別發放最高額度3萬元，共發出66萬元的救助金。

原民會表示，目前1名傷者在加護病房搶救，其他多名傷者傷勢也不輕，有些傷到臉部，狀況不佳。

原民會表示，原住民家庭服務中心社工員事發當晚已動員，開始訪視傷亡者與其家屬，並協助家屬安定情緒、處理後續事項，接下來將持續關懷傷者並陪伴死者家屬，同時協助其轉介社福資源。

(中國時報)

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