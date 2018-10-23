陸資干預選舉 國台辦斥捏造

2018年10月23日 04:11 中國時報 郭建伸 、 陳柏廷 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

調查局局長呂文忠昨在立法院備詢時表示，大陸金援台灣特定候選人，目前情資蒐集累計有33件，主要是以招待樁腳到大陸旅遊為大宗，其他也有交付金錢，若有具體證據已立案偵辦。藍委黃昭順質詢時要求，若證據明確，限期3天內辦完。呂文忠則回覆，會盡速偵辦，但沒辦法保證何時辦完。

藍委：有證據限3天辦完

大陸國台辦發言人馬曉光隔海駁斥，「這種說法純屬捏造」。馬曉光表示，大陸歷來不介入台灣選舉，民進黨當局上台以來，蓄意在兩岸之間製造矛盾，造謠抹黑大陸，升高兩岸敵意對立，這是民進黨當局謀取選舉利益慣用的政治操弄手法。

立法院內政委員會昨討論境外資金影響台灣選舉，黃昭順質詢指出，民進黨每到選舉最後就用「奧步」，高雄的政權過去就是被這樣騙走，要求政府不能假藉查金流就造成民眾恐慌；陸資招待特定候選人旅遊、金援，是很嚴重的指控，若有確切證據，必須在3天內偵辦完成，否則恐在未來30天內影響選舉。

4件疑涉賄選已送地檢署

綠委張宏陸追問候選人接受陸資金援及落地招待狀況。法務部次長張斗輝回應，若有賄選、違法《政治獻金法》個案都會積極偵辦；調查局副局長黃迪熹回應，目前有掌握中共落地招待綁樁、直接或間接金援候選人，根據現有情資，已有4件採賄選樣態移送至台北、雲林、彰化、屏東地檢署。

張宏陸則說，絕對不止這4件，「連我知道的都比你這4個多」，要求調查局拿出態度積極偵辦。黃迪熹表示，情資雖有掌握，但境外查證有困難，強調查證需要時間。

綠委劉世芳指出，大陸在招待村里長赴陸旅遊時，可能在境外交付賄款，達成「旅遊兼統戰」的狀況，詢問調查局掌握的情資是否符合類似狀況？

調局承認境外查證困難

呂文忠表示，大陸介入選舉，目前已有33件，這類案件都以招待樁腳赴陸旅遊為大宗，也有交付金錢的案件；境外調查有一定困難度，但調查局會透過相關管道蒐集證據，若有確切調查結果，「有可能」取消當選資格。

北檢低調表示，北檢有接獲1件情資，但因情資內容不具體，因此仍在蒐證、未立案偵辦。

據了解，北檢目前偵辦陸資金援案件，主要是鎖定統促黨總裁張安樂、張瑋父子疑涉違反《政治獻金法》情事，案情現與《選罷法》尚無具體關聯。且統促黨案主要由北檢蒐證，而非由調查局移送。

(中國時報)