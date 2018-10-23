60萬公投首投勞工 11月24日可放假

勞動部長許銘春昨表示，60萬公投首投族，在公投日放假一天；圖為學生代表要求下修投票年齡到18歲，讓青少年擁有合理公民權。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

勞動部部長許銘春昨日表示，行政院已發函告知，公投日同樣是應放假日，勞動部預計在11月上旬透過解釋令或函釋予以公告，雇主不可有妨礙勞工投票的行為，若當日需要勞工出勤必須提供雙倍薪資，不給假或給薪者，依法可處2到30萬的罰鍰。

九合一選舉將11月24日舉行，根據《勞動基準法》規定，各類公職人員選舉罷免投票日，凡是具有投票權的20歲以上勞工都應放假一日、工資照給，無需出勤者則不需另外給假。雇主若須勞工於當日上工，除須獲得勞工同意，同時也須給付雙倍薪水。

九合一大選日同時也是公投日，中選會預估，這次將有60萬年滿18，未滿20的公投首投族，雖然他們還不能參與九合一選舉，但是也可在公投日放假一天。許銘春表示，行政院已發函告知，依照公投法規定，年滿18歲以上的公民具有公投權，因此公投日當天具有公投權的勞工也應放假一日。

許銘春表示，中選會預計11月上旬將公告公投日確定日期，屆時勞動部將同步透過解釋令或函釋予以公告。

許銘春說，年滿18歲、具有公投權的民眾都可以放假，雇主不可有妨礙投票的行為，若需勞工於公投日上班須先徵得勞工同意，並給付雙倍薪資。另外因投票權僅能在投票日行使，性質與一般休假日不同，不可與其他工作日對調，若雇主不願給假或給薪，依法可處2到30萬的罰鍰，並須補給工資。

(中國時報)

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