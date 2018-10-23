「以核養綠」查對結果 最快今公布

2018年10月23日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

中選會17日收下「以核養綠」公投2萬多份補送件連署書後，戶政機關將在今（23）日中午完成查對，通報予中選會，最快今日公布。中選會主委陳英鈐昨表示，查對完成的連署書，若有超過不足的2000多份，依法律就可成案。

「以核養綠」要在11月24日綁大選，最晚要在明（24）日成案。台北高等行政法院上周裁定，中選會必須受理拒收的2萬多份「以核養綠」公投連署，中選會一邊受理，一邊對北高行裁定提抗告。江啟臣昨也問，中選會是否非提抗告不可？

陳英鈐說，判決認為查對期間30天內若都可以補，若不提抗告，戶政機關在現行制度下很難運作，「我們爭的是制度的問題」。

不少先進國家早已舉辦不在籍投票，但台灣仍遲遲未開放。《公投法》在2017年底修正時，國民黨團主張《公投法》修正應納入不在籍投票，但綠營對於台商、華僑的不在籍投票仍有疑慮，國民黨團修正動議遭民進黨否決；光是今年10案公投預算就上看14億元，而不在籍投票也相當燒錢，恐讓預算變多，也是中選會另一顧慮。

藍委江啟臣昨在內政委員會質詢指出，《公投法》第25條明定，全國性公投得採不在籍投票，辦法可另訂，詢問中選會有沒有積極規畫此事？2020年初是全國性大選，中選會不能不推動，否則影響許多民眾權益。

陳英鈐備詢時說，單獨辦理公投時採不在籍投票相對上容易，但若公投綁其他選舉，如立委有73個選區就會很複雜，像今年9合1若要一起辦會更複雜。陳強調，不是辦不到，是兩個制度相矛盾。

江啟臣追問，中選會何時要提出修法？是否列為下會期優先法案？陳英鈐說，今年選舉後提出《公投法》修法後，將一併提出。

(中國時報)