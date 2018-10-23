辦案拿證據 別亂戴紅帽

2018年10月23日 04:11 中國時報 蕭承訓

調查局長呂文忠接受特定媒體專訪，提及大陸有金援國內特定的候選人，以及有樁腳帶團赴對岸旅遊受陸方落地招待，呂文忠說的繪聲繪影，其實2個多月前，法務部長蔡清祥就已提及此事，調查局查了這麼久，卻連個影子都沒看見，誰在干涉年底選舉？老百姓心知肚明。

每逢選舉，民進黨就指大陸方面干涉選舉，這麼多年來，民進黨已二次執政，這樣「恐共」抹紅心態仍然不變，選舉前夕，一定拿出來說項，只是檢警調大張旗鼓查察，迄今也沒見到有金援特定候選人的實例。

這次新任調查局長呂文忠甫上任，就喊出要查假訊息和大陸介入年底選舉，頗有讓調查局跟著走上昔日警總復辟的身影，其所提的選舉情資，實為蔡清祥8月13日在警政署召開檢警調廉政高層首長選舉查察座談會中所爆的料。

蔡清祥當時才從調查局長升任法務部長不到1個月，他說依情資顯示，大陸方面疑介入選舉，透過候選人或樁腳帶團到對岸後，再把機票錢退還給旅遊的人，恐涉及賄選，已要求相關單位密切注意。

換言之，從蔡清祥爆料到呂文忠再加碼說有33件情資，調查局其實早就對此情資蒐報，只是若真有證據，年底選戰已進入最後競選期間，是否應該收網，明示給大眾，否則一再公布這類情資，不正是「假新聞」、「假訊息」嗎？

蔡清祥、呂文忠都出身檢察系統，理應懂得辦案講求證據和有一分證據、說一分話的鐵律，調查局更應是國家的調查局，不該隨政黨起舞，特別在選舉期間，應嚴守行政中立，別跟著任意戴人紅帽。

(中國時報)