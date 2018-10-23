華航明年飛米蘭、布拉格

2018年10月23日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／法國土魯斯報導 ／法國土魯斯報導

飛歐洲有更多選擇！中華航空全面強化歐洲市場布局，華航董事長何煖軒首度證實，將開航米蘭、布拉格，最快明年冬季班表成真，可與既有羅馬、維也納航點搭配，不走回頭路、免去拉車往返之苦，屆時華航在歐航點將增至6國7點，穩坐「歐洲王」寶座。

華航第14架A350今日在法國土魯斯空巴總部交機，何煖軒表示，A350機隊是華航的驕傲，從2016年10月投入以來已航行約4788萬公里，足以繞地球約1197圈，並已運送約265萬乘客遨遊全球，大幅提升競爭力。

隨A350機隊全數交付，華航歐洲步局也邁開大步，米蘭、布拉格兩個新航點已在評估，可行機會甚高。何煖軒說得直接，歐洲是華航的強項，不會與長榮搶同一塊（北美）市場，互相分工，才是國內航空界的福音。

據了解，目前台義間航權是每周5班，羅馬用掉3班之後，華航規畫剩餘2班將申請飛米蘭，另外再申請增加1班，屆時可每周3班羅馬、3班米蘭，一次玩遍義大利南北兩大城，對國人赴義大利旅遊將免於拉車之苦。

何煖軒表示，米蘭近年躍居成為義大利經濟重鎮，有利華航爭取商務客源，若能順利開航米蘭，除商務客這塊，也能與羅馬搭配，屆時觀光客不管是米蘭進、羅馬出，或羅馬進、米蘭出都可，行程安排更便利。

另一個新航點是布拉格。華航目前僅有貨運飛布拉格，開航客運定期航線後可與既有的維也納航點搭配，且因布拉格機場開出條件相當優渥，甚至願意給第五航權（延遠權），都讓華航開航布拉格勢在必行。

何煖軒表示，目前進入布拉格觀光的客源多是從維也納進出，由於布拉格當局希望到捷克旅遊人數達9萬人以後，就能開闢定期航線，這讓華航著手評估台捷間新航線，初期可能每周2班與維也納搭配，完善東歐布局。

(中國時報)