陸港對台訂單 創26個月新低

2018年10月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰對我外銷訂單衝擊擴大！經濟部昨公布9月外銷訂單478.6億美元，年增4.2％，連三紅，但低於原預估值，且來自大陸及香港訂單約113億美元，年增1.3％，更創下26個月新低（扣除春節因素），其中，機械產品由前8個月兩位數成長，在9月驟然反轉，大減21.6％，經濟部統計處長林麗貞表示，「陸美貿易戰對我外銷訂單的影響，在9月更明顯了！」

機械產品影響明顯

9月外銷訂單表現不如預期，主要受陸美貿易戰影響，機械業等傳統貨品接單轉趨保守，不過，林麗貞表示，預估10月外銷訂單金額約480至490億美元，年增3％至5.1％，全年外銷訂單金額不受傳統貨品接單趨保守觀望，突破5000億美元新高不是問題。

林麗貞說，陸美貿易戰對9月外銷訂單的衝擊，較8月增加，特別在機械產品表現上更為明顯。她指出，機械業接單主要來自大陸及香港，但近期受陸美貿易戰影響，當地投資意願轉趨保守，與投資擴廠息息相關的機械業接單受到波及。

依統計，去年全年來自大陸及香港的機械產品訂單年增幅度還高達33.3％，今年前8個月年增幅度也呈2位數成長，不料，9月急轉直下，外銷訂單較去年同月大減21.6％。

此外，基本金屬受部分國家課徵關稅及反傾銷稅影響，抵消鋼價續居高檔增幅，9月僅較去年同月略增1.1％；塑橡膠製品則連續2個月負成長，年減3.6％，主要受部分塑化製品價格下滑、需求減少，以及基期較高影響。

上月接單急轉直下

林麗貞表示，傳統貨品去年下半年接單表現亮眼，今年本就面臨基期較高，加上美中貿易紛爭、國際保護主義氛圍彌漫等外在環境影響，短期間恐抑制接單成長動能。

此外，她強調，美國制裁伊朗，將導致國際油價上揚，國內貨品如塑橡膠、化學品價格會被推升，訂單金額呈現成長，但比較要審慎因應的是，相關產品主要接單來源為大陸，如當地需求若減少，也會減低對我下單需求。

(中國時報)