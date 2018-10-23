金美信消費金融 兩岸首合資

2018年10月23日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託銀行攜手廈門金圓金控、國美控股聯合成立的廈門金美信消費金融公司昨日正式開業，這是首家兩岸合資的消費金融公司，將以通路創新、大數據行銷和產品服務創新，提供大陸市場個人消費信貸業務新體驗，提高消費者生活品質及促進經濟發展。

金美信消費金融公司開幕活動昨日上午在廈門國際金融中心舉辦，中國信託銀行副董事長利明献、金圓金控董事長檀莊龍、國美控股常務副總裁暨金美信消費金融公司董事長周亞飛共同主持，廈門市人大常委會副主任劉育生、廈門市人民政府副秘書長王躍平、廈門市銀監局副局長梁潔紅、廈門市思明區政府常務副區長吳旗榮、廈門市財政局副局長林志成、廈門市金融工作辦公室副主任連任及兩岸產業界近200位貴賓共同見證。

中國信託銀行副董事長利明献表示，金美信消費金融公司三方股東的多元化背景，讓強強聯手、優勢互補，作為最大股東的中國信託銀行是臺灣合併資產規模最大之民營銀行，在消費金融領域不僅具豐富經驗，風險控管與產品創新能力尤其突出。兩岸合作金融先行，中國大陸消費金融市場引入臺資機構，可有效借鏡臺灣消費金融成熟的發展經驗，進一步拓展兩岸金融合作範圍。

金美信消費金融公司資本額人民幣5億元，中國信託銀行為主要發起人，持股比例為34％，金圓金控及國美控股各持股33％，今年4月27日取得銀保監會批准籌建、5月11日獲金融監督管理委員會核准投資設立、9月29日取得廈門銀監局開業批復、10月9日獲金融許可證，並於10月10日完成工商註冊並取得營業執照。

中國信託將廈門視為重要深耕金融業務區之一，中國信託銀行廈門分行於2016年成立，壽險業務亦有子公司台灣人壽旗下位於廈門的君龍人壽，金美信消費金融公司的加入，將充分發揮兩岸合資三方的優勢資源，滿足大陸居民的消費金融需求。

(中國時報)