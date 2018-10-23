國泰世華獲最佳全渠道整合獎

2018年10月23日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

國泰世華銀行以客戶為中心、創造最佳體驗獲得國際肯定；國際知名雜誌《亞洲銀行家》（The Asian Banker）近日舉辦「2018亞洲銀行家臺灣獎項計畫」頒獎典禮，國泰世華銀行在激烈競爭中脫穎而出，榮獲臺灣「最佳全渠道整合獎」（The Best Frictionless Omni Channel Integration）。

國泰金控數位暨數據發展中心暨國泰世華銀行客戶經營部協理梁明喬表示，迎接數位化時代，國泰世華銀行以客戶為中心，透過前中後台的線上線下整合，提供消費者更快、更適切、更貼心的服務體驗，獲得這項殊榮，對國泰世華致力於虛實整合、提升消費者服務體驗是莫大的肯定。

國泰世華銀行以提升客戶服務體驗為核心，近年來以大數據為基礎，持續觀察客戶需求，強化虛擬與實體通路的互動服務及便利性；在融合大數據與即時決策模式，除了依據客戶潛在需求，提供客製化的訊息提醒、優惠資訊或瀏覽頁面外，也讓客戶體驗線上、線下一致化的客戶體驗。

另一項吸睛的創舉，是透過即時互動系統，整合業務規則、分析模型後，搭配客戶的即時資訊，在對的時間、通路，運用最適決策提供風險管理、行銷互動或服務方案，進一步優化客戶體驗。

以信用卡刷卡即時互動為例，以往若客戶刷卡額度不足，必須進線客服申請額度調整；透過即時互動系統，系統能立即判斷並提供臨調通知，當下解決客戶問題

國泰世華銀行表示，為了形塑最有感、有效的客戶體驗，過去兩年持續以大數據中心為後盾，結合數位行為數據加值分析運用，整合內外通路，力求深入、多維度的方式瞭解客戶喜好與需求，打造以客戶為中心的O2O（Online to Offline）生態圈，未來也將以社群串連與即時場景服務提供為主軸，持續提供客戶最優質創新的金融服務。

(中國時報)