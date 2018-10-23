逾6成民眾不看好明年加薪

2018年10月23日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

受陸美貿易戰、全球股市震盪風險夾擊，國泰金控昨最新調查的10月國民經濟信心指數全降，包括景氣、展望未來、就業展望等樂觀指數以及薪資上漲預期指數等，皆同步小降，所幸這些指標均未跌破今年7月時的低點，而股市樂觀指數、風險偏好指數也全數滑落，顯示短期民眾投資信心受到衝擊。

國泰金經研處協理陳欽奇分析，近來IMF下修全球經濟展望、美國公債殖利率飆升，全球股市因而出現震盪，加上英國脫歐、陸美貿易戰、以及海峽軍事關係緊張等外部風險逐步升溫，陳欽奇表示，民眾雖不至於感到恐慌，但對明年景氣、成長動能的態度略偏保守，信心也略受影響。

明年1月1日起基本工資調漲，主計總處昨也公布9月失業率降至3.76%，創近18年同月新低，但國泰金控這次時事調查發現，有64.7%的民眾認為任職單位明年薪資將維持不變，僅24.9%的民眾覺得會跟進調薪，整體平均薪資上調幅度的預期值約為0.84%，顯示民眾對調薪預期不高。

yes123求職網發言人楊宗斌從第4季景氣暨勞動市場趨勢調查發現，貿易戰添變數，澆熄企業對前3季景氣的樂觀態度澆了冷水，簡單來說，企業樂觀度略降、勞工悲觀度卻微升。

楊宗斌以「外銷導向」的廠商為例，面對兩大強國大打貿易戰，台廠得擔心匯率、股市等金融市場的變數，對「內需導向」的企業來說，則有基本工資調高的壓力，加上6都市長級大選在即，企業觀望氣氛轉為濃厚。

(中國時報)