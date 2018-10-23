問題95無鉛汽油 退一送一

2018年10月23日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

立委建議中油出包油品「退一送一」，中油董事長戴謙允諾照辦。（劉宗龍攝）

95無鉛汽油出包，中油理賠機制大逆轉！中油董事長戴謙承諾，只要在10月1日至21日間在苗栗以北出問題的加油站加過95無鉛汽油，採「退一送一」方式理賠，即憑發票等購買證明，不但退還原加油費，還送原加油費等值油料，以機車族為例，加了問題油品100元，除退費外，還送100元油料，以中油95無鉛汽油發油量推估，理賠費用恐達16億至22億元。

中油老董承諾 賠滿賠飽

昨日擋不住外界譴責壓力，中油理賠力求「賠到滿、賠到飽」，但據了解，由於中油煉油是一批批，昨日雖公布苗栗以北577座自營、加盟等加油站中，確認有售出過問題油的有102站，但因即使抽到其中一座油槽有問題，並不代表其近20多日的油品都出包，不過，因名單已公布，中油董事長戴謙只能硬著頭皮允諾全賠。

根據昨晚8點中油公布的檢驗數字，102座加油站油品因有問題曾抽換過，另17座油品仍待化驗，推估理賠總金額將高達16至22億元，遠遠超乎原先預期的數字。

車輛維修理賠 延長半年

除了民眾加到問題油品，可依發票等證明獲得「退一送一」理賠，對於之前中油承諾就車輛液位感知系統維修等理賠，受理到今年底為止，昨在立法院經濟委員會引發莊瑞雄、廖國棟、鄭運鵬等多位立委抨擊，時間太短，戴謙也當場承諾受理時間延至明年中旬。

對中油再出包，經長沈榮津表示，懲處要求分層負責，在哪個階層出問題就會要求相關主管負責，現已要國營會提出懲處報告，懲處將依「符合社會期待」、「要給同仁壓力」、「不要打擊士氣」三原則處理。

負責任做法 沈榮津肯定

被問到中高階主管是否有調動的可能，沈榮津說，這要視中油提出的檢討報告而定。至於中油提出「退一送一」的彌補方案，沈榮津認為，這就是負責任做法，也讓中油看到「出包要付出極大的代價」！目前估計雖然營收會減少，應該不會影響到法定盈餘達標。

經濟部政務次長曾文生也表示，已要求中油26日下班前提出檢討報告，下周將依程序決定懲處名單。

(中國時報)