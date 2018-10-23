看似大方賠償 卻是全民埋單

2018年10月23日 04:11 中國時報 王莫昀

成立逾72個年頭的中油，爆發首見油品被檢驗出不合格問題，令長久以來信任中油為國營事業，油品有國家掛保證的汽機車族氣爆了。面對民眾、民代龐大檢討聲浪，中油董事長戴謙昨日語出驚人地承諾，買到問題油，將全額退費，且還退一送一，大方之舉，引人側目，但其大手筆賠償費用的背後，卻是由全民埋單。

中油近兩年狀況不斷，從斷氣引發815大停電到澎湖、綠島漏油，每一椿都影響生態、衝擊民生經濟。昨日立委輪番炮轟，認為賴揆找號稱管理大師的戴謙，推動中油改革，卻遲未看到成效，令人感到中油「不僅是螺絲鬆了，根本是螺絲不見了！」

面對排山倒海的譴責聲浪，戴謙無奈表示，冰凍三尺非一日之寒，希望外界給時間，讓他一步步將螺絲鎖緊，明年便可看到成效。

但誠如多位立委所言，姑且不論之前斷氣等問題，在95無鉛汽油驚爆銅片測試不合格，中油看似積極面對問題、處理問題，但整個危機處理過程，荒腔走板，根本不及格。

這次中油在假日大動作召開記者會說明原委，並強調組成專案小組，只要民眾提出發票等購油證明，即可由中油委請等第三方單位進行液位感知器檢測，若有損壞即進行理賠。

然而，老車銅片本就多少會有腐蝕，損害、賠償等程度要如何訂定，都容易有爭議，連綠委都看不下去，直說這樣處理，恐引爆處理不完的爭議。

為了善後，表示誠意，應立委連番要求下，戴謙同意憑發票退費，甚至同意退一送一，也許這多少可平息汽機車族熊熊怒火，但中油為國營事業，出包後，不顧原則的大放送行為，顯示大選在即，為避免衝擊綠營選情，只要能交待過去，也只能矇眼硬幹下去，完全不顧賠付的龐大金額全是納稅人的錢，根本進退失據。

(中國時報)