裙襬搖搖 盈餘捐火車事故

2018裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽25日登場，右上圓圖為第18洞發球台的布置。球星見面會昨日舉行，桃園市副市長王明德（左三）、中華高協理事長王政松（右三）與池恩熹（左）、盧曉晴（左二）、球后朴城炫（右二）及佩妮拉．林德伯格（右）等球星接受媒體訪問。（陳怡誠攝）

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中國時報
／桃園報導

將在本周四（25日）登場的裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽昨天舉行開賽前球星見面會，由於宜蘭發生普悠瑪火車翻覆，受到國人高度矚目，主辦單位的中華高協決定今年裙襬搖搖台灣賽的門票收入，扣除支出的所有盈餘全部捐給火車意外的同胞。

觀眾人數可望破紀錄

今年的裙襬搖搖台灣錦標賽將於25日在桃園大溪球場開打，這是裙襬搖搖台灣賽8年來第1次在桃園出賽，中華高協理事長王政松表示，今年的比賽是突破千難萬難，他感覺到觀眾有很強烈意願參與比賽，相信決賽一定可以突破觀眾人數的紀錄。

大溪球場曾在1999年邀請到當時紅極一時的國際球星「老虎伍茲」蒞臨出賽，大為轟動，出席昨天球星見面會的桃園市副市長王明德指出，桃園有山有水，大溪是風景秀麗、文化興盛之地，舉辦LPGA大賽共襄盛舉，歡迎全國民眾前來觀賽。

王政松說，今年賽事規畫付出很大心力，在開賽前一刻希望以快樂、平順的心情看待比賽，只是前天宜蘭發生火車翻覆的意外，他宣布，代表主辦單位決定將比賽門票收入，扣掉支出後，所有盈餘捐給受到傷害的同胞，以這棉薄之力協助他們渡過難關。

球場結合插畫家作品

裙襬搖搖LPGA高球賽一向支持本土文化，斥資舉辦比賽是為了培植國內球員站上國際舞台，而在比賽的同時也會結合本土藝術家，將作品設置在比賽球場內，讓打球、看球更有樂趣，也能打響台灣藝術家知名度。

2018年裙襬搖搖台灣賽結合台灣插畫家的作品，王政松說，今年比賽的特色除了在新球場比賽之外，並能結合台灣18位插畫家的作品，他們是一群不愛露面、算是隱藏版藝術家。

這些散落在18洞賽場上的大型插畫作品，包括第3洞以米為發想的「米粒大叔」、第1洞以食物為概念的「阿飽」、第15洞的作品「毛毛蟲」、第10洞的搞笑為風格「微疼」、第11洞作品是為上班族出聲的「老闆這魚」等，充滿活潑、俏皮的風格。

(中國時報)

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