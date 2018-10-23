新北貨櫃活動中心 冬暖夏涼

土城大安市民活動中心22日由市長朱立倫親臨揭幕，這是新北市首間結合貨櫃屋打造的活動中心。（許哲瑗攝）

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中國時報
／新北報導

新北市土城區大安活動中心利用18個貨櫃屋堆疊興建，為全台首座以參與式預算興建的貨櫃活動中心，22日由市長朱立倫揭幕啟用。民政局表示，未來將在內設置老人關懷據點，附近的大安里、埤塘里、員仁里和永寧里等4里，共計2萬多人可受惠。

朱立倫主持揭牌儀式，現場除了有熱呼呼的湯圓，大安里長張俊隆為此間活動中心爭取將近20年，也特別準備象徵誕生的紅蛋，與民眾一同歡喜入厝。

朱立倫表示，大安活動中心為全台首度以參與式預算興建，也是全市首座貨櫃屋活動中心，不只納入民眾意見，新潮的建物也將成為打卡熱點，打造土城新地標。

民政局表示，2016年利用參與式預算模式，跟民眾討論並投票活動中心的形式，今年1月起陸續在各地興建5座市民活動中心，土城大安活動中心去年12月底動工，今年7月完工，昨天正式啟用。

民政局長江俊霆表示，大安活動中心經費1260萬餘元，占地87坪，未來將添置音響、LED液晶電視機、活動式舞台等設備，並設置為老人關懷據點，定期舉辦研習講座，預計將有2萬多位市民受惠。

建築設計師王啟圳說，民眾對貨櫃屋的印象往往是又悶又熱，他特別集結里長和議員實際南下勘查，最後採用輕鋼構為外牆材質，由18個貨櫃屋堆疊而成，並設置大型窗戶，屋頂上也加裝雙層型三合一隔熱板，降低室內溫度，確保建物能「冬暖夏涼」。

王啟圳說，除了活動中心外有大片草地，他也別出心裁在建物外設置網狀攀架，植物可順延支架自然生長，屆時將圍繞整座貨櫃屋，不需刻意種植，就能形成最天然的綠化建築。

民政局說，新店日興、土城日和、五股五股、金山豐漁等4座參與式預算市民活動中心，也將於年底前陸續啟用，希望里長多舉辦活動，讓活動中心成為聯繫感情的重要場所。

(中國時報)

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