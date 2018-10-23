醫療大未來論壇 免費報名

2018年10月23日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

台灣醫療享譽國際，近年從技術到設備更直接輸出海外，但智慧醫院如何推動？預防和照護醫療還需要哪些精進？精準醫療保險如何規畫？成為時下民眾最關心的議題，中國時報將於10月25日舉辦「醫療大未來論壇」，邀請產官學專家發表專題演講，開放民眾免費報名參加。

近年AI人工智慧、Big Data大數據等資訊網路技術快速發展，全面改變人的生活，尤其在醫療照護領域，尖端技術的應用及導入，將對政府醫療政策、醫院照護營運模式、長期照護規畫及相關金融產品的變革及發展，帶來深遠影響。單憑醫療界一己力量難以全面改革，需要納入與電子、電機、保險與其他不同產業跨域整合，才能以創新思維打造全新的醫療解決方案。

政府與學術界力量也需積極動員，透過檢討仍存在諸多限制的醫療政策與法規，逐步走向合理寬鬆，形成有利醫療產業應用發展的好環境，因應未來的變革。

中國時報10月25日將在中國文化大學推廣教育部大夏館舉辦醫療大未來論壇，邀請衛生福利部、亞東醫院影像醫學科賴彥君主任、元智大學工程學院謝建興院長、南山人壽產品發展暨精算陳維新副總經理等產官學界專家，發表專題演講並與談，探討醫療政策、產業策略、技術研發、保險規畫等民眾關切的醫療議題。

論壇共規畫「醫療產業近況與相關法規」、「預防與照護雙管齊下新觀念」、「智慧醫院推動與規畫」及「精準投保規畫與投資理財」等四大議題，以專題演講方式，共同探討產業現況、法規、智慧醫院乃至個人醫療保險規畫等全方位議題，為建構健全醫療環境與未來醫療產業獻策。

本論壇免費參加，也邀請對於醫療服務未來發展及智慧醫療產業有興趣的各界人士踴躍報名！報名專線：（02）2308-7111轉6889/6893，報名網址：https://goo.gl/DkFSGh。

(中國時報)