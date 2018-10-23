女子頂尖高手亮相 惺惺相惜

2018年10月23日 04:11 中國時報 陳志祥 ／桃園報導 ／桃園報導

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽帶來全球女子頂尖選手來台，新任女子高爾夫球「世界球后」、南韓選手朴城炫一身黑色勁裝，風光參加賽前球星見面會，充滿酷帥樣貌，而此時前世界球后、我國選手曾雅妮默默在果嶺練習推桿，前、後任球后處境的對照，頗令人感嘆。

昨天的賽前球星見面會在桃園大溪高爾夫俱樂部舉行，包括去年裙襬搖搖台灣錦標賽冠軍池恩熹、現任世界球后朴城炫、我國女子好手盧曉晴與瑞典選手林德伯格攜手出席見面會，各言爾志，暢談個人高球理念與出賽感想。

拿到去年裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽冠軍的南韓選手池恩熹指出，去年這座冠軍讓她對打球充滿自信心，她非常開心與感動，這股自信心也促使她對高球更有動力投入，努力打拚。

現任世界球后的朴城炫身著一身黑，球帽壓得低低的，看不到整個臉，一派灑脫的樣子，她表示，雖然現在排名第1的身分，但是近期以來每場打球的感覺沒變，都是享受比賽，現在打球較有壓力，她會以更專注態度投入比賽。

有人問她沒有教練指導，有時比賽也會被淘汰，未來是否會聘請教練？朴城炫淡淡表示，還沒有請教練的想法，這五年拚戰中很享受沒有教練的自在感，如果遇到瓶頸會自己去克服，這個過程也算很大的成就感。

在日巡賽打拚的我國好手盧曉晴說，這是第1次回家鄉參賽裙襬搖搖LPGA台灣賽，這個比賽在台灣有太多人熱情努力支持，才能建立如此規模，她很榮幸能夠參賽，也希望台灣選手一起加油，把最好的名次留下來。

有人關心盧曉晴今年在日本沒有獲得任何比賽冠軍，她表示，今年沒有得到冠軍她非常著急，她會想辦法做好自己的技術面，如果能在台灣拿到裙襬搖搖台灣賽冠軍，應該會給自己一些信心。

就在各國球星發表感言時，曾是世界球后的曾雅妮頂著大太陽、默默在果嶺練習自己最弱的推桿，今年曾雅妮沒有參加賽前球星見面會，她拋開光環專注練習，不多話，期待東山再起的曙光來到！

(中國時報)