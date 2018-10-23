長聖生技免疫細胞療法與10多家醫療機構合作

長聖國際生技近幾年針對新興細胞醫療的研發製備領域，在世界完整布局。（林欣儀攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

衛福部公布「特管辦法」上路後，為幫助更多重症病患爭取一線生機，國內細胞療法新藥研發公司長聖國際生技也宣布與中國醫藥大學附設醫院等10多家醫療機構簽訂合作備忘錄，將針對惡性腫瘤、腦中風、急性心肌梗塞等急重症領域進行免疫細胞療法醫療技術應用。

長聖國際生技總經理黃文良指出，近幾年針對新興細胞醫療的研發製備領域在世界完整布局，像是應用於心肌梗塞治療的幹細胞新藥（UMSC01）已於2月間通過美國食品藥物管理局（FDA）試驗新藥申請、9月通過台灣人體細胞組織優良操作規範查廠與IND申請後即展開第一期臨床試驗。

黃文良接著舉例指出，以靜脈注射治療腦中風的另種幹細胞新藥（UMSC01）也在9月通過FDA一期臨床試驗申請；此外，已取得FDA授發孤兒藥資格的惡性腦瘤樹突細胞新藥目前正計畫向TFDA申請第二期臨床試驗。未來，免疫療法醫療技術若經衛福部審核通過，即可協助患者評估、應用。

業者表示，衛福部上月通過「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，針對自體免疫細胞、自體骨髓間質幹細胞移植等6大類方式，開放醫療機構申請為患者進行細胞治療，不但為重症病患開啟生機，也為技術擁有廠商與醫療機構開創合作契機。

黃文良強調，長聖公司在中科園區依循GMP規範建置細胞製劑廠，並引進專為細胞製備達百級潔淨度的多模組隔離系統，盼打造具全球競爭力的營運模式，今年9月並已向證券櫃檯買賣中心申報公開發行生效，預計本月下旬登錄興櫃。

(中國時報)

女子頂尖高手亮相 惺惺相惜

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。