港珠澳大橋通車 台商拚轉型

2018年10月23日 04:11 中國時報 呂佳蓉／珠海報導

圖為港珠澳大橋橋頭。（新華社）

在港珠澳大橋今日通車典禮前夕，21日珠海台商協會慶祝成立25周年，與會的台商與大陸官員熱議即將通車的港珠澳大橋。珠海台灣協會常務副會長簡廷在指出，位於橫琴口岸旁邊不到600公尺的全大陸台商營運總部將在2年後運轉，台商們希望能藉由大橋搭上此班轉型的列車，讓從原本的勞力密集產業升級成無煙囪的服務業。

台商總部後年運轉

在21日的活動中，澳門中聯辦台灣事務部部長徐莽、海協會駐澳辦副主任張強、全國政協委員吳福與珠海台辦主任劉江成等人均與會與台商做交流。期間與會的台商認為，珠海將可從港珠澳大橋通車中大大獲益，澳門在短短光景成為國際旅遊城市，香港則是全球金融中心，而珠海則是一片後花園，台商「磨刀霍霍」要在此地拚產業轉型，寄望大橋通車之後能加速三地交流，讓珠海成為服務業與文化旅遊產業的新標的。

簡廷在表示，大陸政府希望港珠澳大橋的通車能將此區成為一個能媲美與全球競爭的經濟體，原本台商來到珠海是從事勞力密集的加工產業，現在港珠澳大橋通車，在大陸政府對於硬體設備不斷建設之下，台商們也都希望能搭上此班轉型的列車，讓從原本的勞力密集產業升級成無煙囪的服務業。

看好文化旅遊產業

簡廷在認為，大陸政府靠著政績與實力為大陸經濟打下基礎，此次慶祝活動當中，與會的台商也與陸方政府代表討論未來此區的商機、通車後的便利，以及珠海再下一步的布局，就是要將珠港澳建成國際旅遊城市。

此外，位於橫琴口岸旁邊不到600公尺的全大陸台商營運總部也將在2年後運轉，這也將帶給珠海台商們便利交流的平台。

反觀港珠澳欣欣向榮可期的景況，被問及希不希望台灣與廈門、以及平潭的試驗區能進一步合作交流，簡廷在對此表示，台灣每4年會經歷一次總統選舉，為了選舉的利益，有些應當做的政策卻沒有做，台商們希望台灣能再重返亞洲四小龍，但是在人才、技術不斷外流之下，可惜台灣領導人還是看不見台商的訴求。

(中國時報)