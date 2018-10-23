停擺7年 陸日艦互訪可望重啟

2018年10月23日 04:11 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

日本首相安倍晉三25日起訪問大陸，期間可望與大陸國務院總理李克強針對重啟海上自衛隊與大陸解放軍海軍的艦艇互訪達成協議。2012年日本政府宣布將尖閣諸島(釣魚台列嶼)國有化，雙方關係急速冷卻，艦艇互訪也就此中斷。

共同社報導，多位日本政府相關人士透露，陸日計畫重啟海上自衛隊與解放軍海軍艦艇互訪，作為防務交流的一環，已進入最終協調階段，預計將在安倍訪華期間與李克強達成協議。

陸美緊張 避免東海衝突

陸日之間過去曾有4次艦艇互訪，但因釣魚台主權問題關係惡化，在2011年12月海自護衛艦赴青島港進行親善訪問後，就中斷了艦艇互訪。

兩國在釣魚台問題上對立持續的形勢之下，重啟艦艇互訪是為了通過溝通，來防止偶發性衝突。雙方在6月啟用了避免偶發性衝突的「海空聯絡機制」後，將進一步加強防止衝突。

日本政府消息人士透露，防衛相岩屋毅19日在新加坡與大陸國務委員兼國防部長魏鳳和會談時，強調「從兩國互相理解與建立互信的觀點來看，防務交流非常重要」，呼籲防長與統合幕僚長等幹部互訪，並有了邀大陸海軍艦艇參加計畫明年10月左右舉行的海自觀艦式方案。

大陸與美國的摩擦也擴大到了軍事領域，陸方似乎認為要傾力於對美關係，與日本進一步構建互信不可或缺。

海難搜救 締結合作協定

大陸公務船多次駛入釣魚台附近的日本領海。日本政府相關人士指出，通過防務交流加深相互理解，將能預測對方行動，避免偶發性衝突。大陸艦船9月在南海異常接近美艦，兩艦相距僅約41公尺，陸美之間緊張升溫，日本則有意避免在東海發生此類事態。

陸日兩國政府還基本確定，將在安倍和李克強的會談上，締結規定週邊海域發生海難事故時的合作應對方式之《日中海上搜救（SAR）協定》。

日本前首相森喜朗與大陸前國務院總理朱鎔基2000年時就儘早實現艦艇互訪，展開防務交流達成共識。2007年11月，大陸海軍飛彈驅逐艦「深圳艦」戰後首次停靠東京晴海碼頭。2008年6月，海上自衛隊護衛艦「漣」首次訪問廣東省湛江。2009年11月，大陸海軍的訓練艦停靠廣島江田島港。2011年12月，海自護衛艦「霧雨」訪問山東省青島港。

(中國時報)