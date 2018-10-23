戈巴契夫批川普缺乏智慧

2018年10月23日 04:11 中國時報 王嘉源／綜合報導

美國總統川普宣布將退出具有30年歷史的《中程飛彈條約》（簡稱《中導條約》），當年參與簽約的前蘇聯領袖戈巴契夫21日抨擊他的決定「缺乏智慧」，走回頭路。大陸外交部22日則回應說，川普在這議題上將陸方也扯進來是完全錯誤的，並稱單方面退約將造成多方面的消極影響，呼籲美國三思而後行。

87高齡的戈巴契夫21日接受俄羅斯國際文傳社採訪時表示，川普退出條約是個錯誤，「我真的很難理解（川普）退出條約，是為了突顯他缺乏智慧嗎？」他又說：「無法支持華府意圖在政治上走回頭路。不只俄羅斯，所有愛惜世界的人，特別是無核武的世界，都應表明這一點。」

1987年12月，戈巴契夫與時任美國總統雷根於白宮簽訂《中導條約》，目的是緩解冷戰時期的緊張氣氛。但是，而今美方指責俄國普丁政府違反了條約，部署違禁武器，威脅到美國的歐洲盟邦和親美的前蘇聯共和國。川普並揚言，除非俄國和大陸同意停止發展中程及中短程飛彈，否則美國將會開始相關研發工作。

白宮國安顧問波頓22日抵達俄國首都莫斯科訪問，當天先與俄國外長拉夫羅夫等官員會面，23日將再與普丁總統會晤，通報和解釋美國退出條約的決定。拉夫羅夫表示，美國目前尚未啟動退出《中導條約》的正式程序。克里姆林宮則放話說，若美方開始研發新的中程飛彈，俄方將被迫做出同等回應。

大陸外交部發言人華春瑩22日在例行記者會上表示，冷戰時期美蘇達成的《中導條約》對緩和國際關係，推進核裁軍進程、維護全球戰略平衡發揮了重要作用，今天仍然具有重要意義。

她還批評川普說，就退出條約問題「拿中方說事」是完全錯誤的，並稱單方面退約將造成多方面的消極影響，希望有關國家珍視多年來之不易的成果，三思而後行。

俄國聯邦委員會（上議院）國際事務委員會主席科薩切夫21日質疑美方的真正意圖，指「破壞《中導條約》的目的是，要使美國相應級別的武器靠近潛在的甚或實際的敵對國領土。首先是俄國，其次是中國。」

(中國時報)