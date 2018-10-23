陸日將恢復貨幣相互融通

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中國時報
／綜合報導

隨著日本首相安倍晉三即將訪問大陸，陸日間的關係也逐漸緩和，朝向合作之路邁進。雙方將重啟兩國央行間相互融通日圓與人民幣的《貨幣互換協議》，日本還將從2020年4月起首次推出大陸旅客在網上受理申請並發放電子簽證。

安倍晉三25日訪陸，並率領500名日本商界領袖到北京出席會談。日本官員形容，安倍此行象徵陸日關係回復正常軌道。官員透露，陸日雙方考慮在泰國等第三國的基礎設施及其他項目合作，指美國對大陸商品加徵關稅，影響日本企業及日本經濟，強調不希望陸美貿易摩擦損害國際體系。官員還說，陸日領導人亦會談及北韓核問題。

日本共同社報導，陸日領袖政府或將於26日舉行的領袖會談上，有關重啟央行間相互融通日圓與人民幣的《貨幣互換協議》達成最終共識。擬從過去協議中的相當於30億美元，擴大至約10倍的3兆日圓（約合人民幣1850億元）規模，打造支持陸日商務的金融安全網，作為雙邊關係改善的象徵。

陸日兩國央行為防備貨幣危機，於2002年簽署30億美元協議。但受釣魚台主權問題影響，雙邊關係惡化，2013年期滿未續。直至在今年5月才就早日重啟達成共識。

此外，為達成2020年訪日外國遊客增加到4000萬人這一目標，日本政府最快在2020年4月將首次推出在網上受理申請並發放電子簽證。對象為以觀光為目的訪日的大陸遊客單次簽證。

(中國時報)

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