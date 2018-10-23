沙國改稱卡舒吉遭謀殺 美仍不買帳

2018年10月23日 04:11 中國時報 鍾玉玨／綜合外電報導

沙國記者卡舒吉本月2日進入沙國駐伊斯坦堡總領事館後人間蒸發，土耳其近日將公布調查結果。圖為幾名保安人員22日在館外戒備。（美聯社）

沙烏地阿拉伯對於異議記者卡舒吉遇害說法反反覆覆，先是說他在沙國的土耳其伊斯坦堡領事館內和15人鬥毆而喪命，但外長朱貝爾21日受訪時改口稱，卡舒吉是被一群自作主張的人謀殺，堅稱要追究肇事者的責任。美國總統川普抨擊沙國當局對卡舒吉之死的解釋一變再變，存在謊言和欺騙。

朱貝爾21日接受美國福斯新聞網訪問，稱沙國特工在他們「權限與責任範圍之外」做了這件事，這是流氓行為，然後兇手們試圖掩蓋謀殺案，是錯上加錯。但朱貝爾並未透露卡舒吉是如何遇害，也未提屍體的下落，並撇清王儲穆罕默德和此案的關係。

朱貝爾是第一位公開談論此案的沙國高官。受訪時間剛好在川普20日接受華盛頓郵報訪問的次日，似乎是有意安撫川普的疑慮。川普說，沙國當局對於卡舒吉之死，說詞反覆、一變再變，明顯地其中必有騙局，一定有人說謊。

其實川普對於沙國的立場也是一再髮夾彎，一下軟、一下硬，先是讚揚沙國的調查快速可信，繼而又改口說其中有騙局。這也是卡舒吉2日消失遇害以來，川普對此案最強硬的談話。

土耳其總統艾爾多安強調，土方近日內就會公布卡舒吉的遇害真相。他說：「我們尋求正義，即將公布赤裸裸的真相，不是一般報告，而是所有完整真相。」艾爾多安已和川普通電討論此事，雙方均同意必須澄清此事的各個面向。據悉，艾爾多安預計23日（台灣時間24日傍晚）對所屬政黨「正義發展黨」國會議員公布完整聲明。

沙國面臨愈來愈高的國際壓力。英國、法國、澳洲、加拿大、聯合國、歐洲聯盟都要求沙國必須交出明確的答案。德國總理梅克爾21日表示，在卡舒吉案未釐清真相前，德國暫時不會向沙國輸出軍火。德國剛在上月批准了對沙國4.16億歐元的軍售。

(中國時報)