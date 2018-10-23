5度判死 律師拿凶手幼子開脫

最高法院22日開庭審理三峽恩主公醫院雙屍案，律師主張凶手沈文賓有幼子要撫養，不該判死。圖為凶嫌沈文賓（左）及弟弟沈文夏2年多前出庭情形。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

男子沈文賓6年前押走前妻2名友人，溺斃後棄屍，歷審5次將他判死，最高法院22日開庭，律師竟為了要替沈男逃死，竟辯稱沈男有幼子，依據國際公約對兒童的保護，不應將他判死，檢察官聽聞後，當庭駁斥反問：「死者子女權益呢？」庭末，法官諭知下月16日進行生死辯。

兄弟行凶 手段殘忍

從事討債工作的沈男，為找尋離家出走的前妻，2012年他夥同胞弟沈文夏，持槍到宜蘭冬山鄉一處檳榔攤，押走妻子的友人潘孟瑤及呂俊偉，因對方與他口角，他竟殘暴地將2人扔進路旁水溝，溺斃後載到三峽恩主公醫院停車場棄屍。

歷審將沈男判死，高院更三審認定他的泯滅天良、惡性重大、罪無可逭，將他判處死刑，沈文夏因深感悔意，良心未完全泯滅，判處無期徒刑；沈文賓不服提上訴，最高法院認為本案攸關人的生命權決定公開審理。

逃死新招 檢方駁斥

受命法官林立華昨召開準備庭，法扶指派律師林俊宏、王淑琍及薛緯育3人為沈男辯護，檢方則由台北地檢署檢察長邢泰釗的妻子、最高檢察署檢察官朱富美到庭辯論，法官針對檢辯主張進行審理，並整理出未來辯論的法律爭點。

沈的律師主張，依國際兒童權利公約規定，司法審判應考量兒童最佳利益，由於沈男還有幼子要撫養，基於兒童權益考量，不宜剝奪沈的生命權，將他判處死刑，況且沈的犯行也未達最嚴重的罪行，法院對類似案件不曾判處極刑。

律師不來 竟說去玩

檢察官朱富美則反駁，如果沈的律師以公約抗辯，是否也該一併考量遭沈文賓殺死的被害人子女，不應該只是偏袒被告，被害人家屬權利更應該受保障；本案歷經多次事實審審理，沈的犯罪事實已明確不需再爭執討論。

法官最後訂出生死辯的2項爭點，分別是沈文賓殺人構成幾項罪名，判死量刑有無不當之處，並暫訂出庭期，沒想到，沈的法扶律師竟說，全家人計畫去宜蘭遊玩恐無法配合，法官婉轉地說「開庭較重要吧」，決定將如期進行辯論。

(中國時報)

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